Darurile Duhului Sfânt în comunitatea din Dealul Ocnei, Sibiu

O comunitate din marginea Sibiului, în Dealul Ocnei, avea să primească în primul an de libertate după regimul comunist mari daruri duhovniceşti. Parohia Sibiu-Dealul Ocnei, din cartierul sibian cunoscut sub numele „Viile Sibiului”, avea să fie înfiinţată sub ocrotirea Duhului Sfânt, iar în timp aici avea să fie închegată o comunitate euharistică, adunată acum într-un măreţ lăcaş de cult.

Despre începuturile acestui cartier mic, de numai 70 de familii, din nordul oraşului Sibiu, nu se cunosc prea multe lucruri. Documentele nu consemnează informaţii despre primele locuinţe şi primele familii din Dealul Ocnei. Cu toate acestea, oamenii mai în vârstă din comunitate îşi amintesc de existenţa unor case de vacanţă ale oamenilor înstăriţi din Sibiu cu mai mult timp în urmă. Cert este că aici se năştea actuala comunitate începând cu anul 1965, când se înfiinţa în Dealul Ocnei o Cooperativă Agricolă de Producţie, în timpul regimului comunist. Cinci ani mai târziu se înfiinţa aici Întreprinderea Agricolă de Stat (IAS) Dealul Ocnei, iar în timp aveau să vină aici mai multe familii din toate zonele ţării pentru a lucra în horticultură şi nu numai. Comunitatea nu a avut mulţi ani preot şi lăcaş de închinare, oamenii fiind nevoiţi să meargă la sfintele slujbe în comunităţi învecinate şi să apeleze la preoţii de acolo pentru serviciile religioase. Abia în 1990 se înfiinţa Parohia Dealul Ocnei, iar primul slujitor numit aici a fost preotul Petru Emil Oltean, care avea să slujească aici până în 2006, când s-a pensionat.

Prima Liturghie, în ziua de Rusalii

Prima Sfântă Liturghie săvârşită în comunitatea din Dealul ­Ocnei, în anul 1990, a fost chiar în ziua de prăznuire a Pogorârii Sfântului Duh. De atunci, sărbătoarea a devenit hramul comunităţii, o zi importantă pentru ­credincioşi, o zi de naştere a unei comunităţi euharistice. Slujbele religioase au fost săvârşite la început într-o capelă amenajată în clădirea grădiniţei din comunitate. Mai târziu, capelei din fosta grădiniţă i s-a adăugat un spaţiu cu un turn-clopotniţă şi a devenit astfel primul lăcaş de cult al comunităţii, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”. Lăcaşul de cult a fost sfinţit în 1992 de Mitropolitul Antonie Plămădeală.

„Credincioşii din acest cartier şi-au dorit din tot sufletul lor să aibă preotul lor şi au mers la Înalt­preasfinţitul Părinte Mitropolit Antonie Plămădeală pentru a-şi exprima această dorinţă. Înaltpreasfinţia Sa şi-a dorit foarte mult ca această comunitate să aibă hramul Pogorârii Sfântului Duh, pentru ca şi oamenii de aici să simtă darurile Sfântului Duh şi că sunt sub pronia lui Dumnezeu. Apoi, s-a dorit acest hram pentru biserică în amintirea începutului slujirii preoţeşti în comunitate, chiar din ziua de prăznuire a Rusaliilor din primul an de libertate venit după căderea regimului comunist”, ne-a spus preotul paroh Ovidiu-Ion Craiu.

Trebuie amintit faptul că din soborul preoţilor din ziua sfinţirii au făcut parte Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, la acea vreme preot profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu şi consilier eparhial, precum şi Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, pe atunci diacon şi secretar eparhial.

Noua biserică

În anul 2007, odată cu venirea în comunitate a preotului Ovi­diu-Ion Craiu, au început demersurile pentru ridicarea unei noi biserici. Trebuie menţionat faptul că vechea biserică este amplasată într-o clădire situată pe o proprietate retrocedată, iar statutul legal al acesteia a determinat comunitatea să caute un teren şi să ridice un nou lăcaş de cult.

„Când am venit aici preot, în anul 2007, mi-am exprimat dorinţa de a ridica o biserică nouă. Am avut trei încercări de a găsi un teren pentru noul lăcaş de cult. Am făcut demersuri către Primăria Sibiu pentru a identifica un teren care să nu fie în proprietate privată, iar timp de trei ani am căutat un astfel de teren. Am identificat prima dată un teren lângă fosta clădire a IAS-ului, dar acesta se afla în proprietate privată. Apoi, am identificat un teren generos lângă fosta alimentară a comunităţii, dar a existat acolo un litigiu, s-a blocat cartea funciară, iar procesul continuă şi în ziua de astăzi. Am căzut din nou în genunchi la Maica Domnului şi i-am cerut să mă ajute să găsesc un teren pentru a-i construi o biserică. La acea vreme aveam o emisiune la o televiziune locală şi transmiteam tâlcuiri la pericopa evanghelică din duminici şi sărbători. Filmam chiar aici, în centrul comunităţii, şi la sfârşitul unei emisiuni am spus că doresc să construiesc aici o biserică şi nu avem teren şi nici fondurile necesare într-o comunitate atât de mică. A văzut apelul meu o doamnă, Maria Sasu, a luat legătura cu mine şi ne-a donat un teren de 1.000 de metri pătraţi pentru a ridica noua biserică. Dumneai a avut un nepoţel pe nume Stelian, care la 11 ani a trecut la Domnul într-un accident de maşină şi ne-a donat acest teren în amintirea acestuia. De aceea, am dat noii biserici şi hramul Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor. Am ales şi hramul Naşterii Maicii Domnului pentru că fiica noastră, Maria, născută chiar pe 8 septembrie, nu a primit de la medici şanse de supravieţuire după naştere, dar Maica Domnului a avut grijă de ea şi astăzi fiica noastră are 18 ani. Nu întâmplător, doamna care ne-a donat terenul poartă numele Maicii Domnului şi înţelegem că totul este sub ocrotirea şi grija lui Dumnezeu şi Maicii Domnului”, ne-a mai spus preotul paroh Ovidiu-Ion Craiu.

„A fost o minune a lui Dumnezeu”

După primirea terenului în anul 2010, au urmat demersurile pentru primirea aprobărilor necesare construirii. Piatra de temelie pentru noul lăcaş de cult a fost aşezată la 19 februarie 2012, slujba religioasă fiind săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu. Lucrările de construcţie au durat 10 ani. În anul 2022, biserica era înălţată. Proiectul a fost elaborat de arhitectul Teodor Turcu, în colaborare cu doamna Oana Tulpan. Echipa de constructori din Maramureş a fost condusă de domnul Teodor Iuga, iar la diverse etape ale construcţiei a contribuit şi domnul Vasile Ivăncuş. Pe viitor, lucrările se vor concentra pe amenajarea curţii şi pe construirea unei capele mortuare.

„Pictura interioară a fost făcută de domnul Aurel Stăniţ, iar icoanele de pe catapeteasmă sunt pictate de un pictor ucrainean, cu un stil artistic foarte frumos şi foarte luminos, mai ales că pictura murală este puţin întunecoasă, dar la Sfântul Altar este foarte luminoasă. Mi-am dorit foarte mult un sincron din punct de vedere estetic, dar şi coloristic. La 23 februarie 2025 lăcaşul de cult a fost sfinţit de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu. Este un vis devenit realitate, visam la acest moment şi a fost o jertfă pentru a ajunge aici, pentru a realiza toate aceste frumoase lucruri. Dumnezeu ne-a ajutat şi Maica Domnului este cea care a mijlocit, iar noi ne-am rugat foarte mult Maicii Preacurate pentru a duce totul la bun sfârşit. Oamenii din comunitate nu au avut posibilităţi financiare pentru a susţine o asemenea lucrare, pentru că sunt oameni care au lucrat la IAS şi mulţi dintre ei au nevoie de ajutorul nostru material. Au fost oameni din alte părţi care au venit şi s-au legat sufleteşte de acest proiect, iar Dumnezeu a avut grijă să ducem toate lucrările la bun sfârşit. A fost o minune a lui Dumnezeu şi eu m-am încrezut realmente în puterea Lui, pentru că la început spuneau că sunt nebun că vreau să construiesc o biserică într-o comunitate atât de mică. Duhul Sfânt a lucrat încă de la început, de la rădăcinile comunităţii şi apoi am simţit ajutorul Maicii Domnului”, ne-a mai spus preotul Ovidiu-Ion Craiu.

Cateheze, activităţi culturale şi filantropice

Hramul istoric al comunităţii, ziua de prăznuire a Pogorârii Sfântului Duh, este sărbătorit an de an la Dealul Ocnei. Se săvârşeşte Sfânta Liturghie în sobor de preoţi, sunt prezenţi oaspeţi, iar ctitorii şi binefăcătorii parohiei sunt pomeniţi la Parastas. De altfel, programul liturgic din fiecare săptămână este unul intens. Se săvârşeşte miercurea şi vinerea Sfânta Liturghie, sâmbăta seara se face slujba Sfântului Maslu, la sfârşitul căreia se ţine o cateheză sau un cuvânt de învăţătură pentru credincioşii prezenţi.

„Duhul Sfânt a lucrat în toţi aceşti ani pentru a reuşi să închegăm comunitatea. Ne-a ajutat Dumnezeu să lucrăm cu copiii, cu bătrânii, cu familiile de aici pentru a-i aduce spre Sfânta Biserică. Avem programe catehetice în posturile mari, cu cei mici. Organizăm spectacole de colinde, le oferim daruri şi încercăm să-i ţinem cât mai aproape de Sfânta Liturghie. Avem un parteneriat cu Fundaţia Crucea Roşie, filiala ­Sibiu, cu alţi sponsori şi periodic le oferim copiilor şi vârstnicilor pachete cu ajutoare. Îi spovedim des pe oameni, îi împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului. Am căutat să-i aducem pe oameni la biserică, să-i catehizăm, să ne ­bucurăm unii de alţii pentru a putea să ne întâlnim în casa Domnului şi a-I sluji”, încheie preotul Ovidiu-Ion Craiu.