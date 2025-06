Grija pentru toate vârstele sub umbrirea Duhului Sfânt la Galaţi

Încă de la începuturi, Biserica a avut, ca latură importantă a misiunii sale în lume, grija pentru toţi fiii săi. Lucrarea socială a Bisericii, ilustrată în chipul cel mai concret prin Vasiliada marelui ierarh capadocian, rodeşte din prisos şi în zilele noastre prin numeroase programe de asistenţă pentru toate categoriile de vârstă. Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Galaţi este un exemplu concludent în acest sens, slujitorii harnici şi enoriaşii darnici structurând comunitatea într-o mână a iubirii smerite şi milostive întinsă semenilor, în care tinerii se împărtăşesc din experienţa de viaţă a seniorilor, răspunzând prin fapte de iubire.

Doi slujitori şi două direcţii aparent diferite ale pastoraţiei se unesc totuşi în mod armonios în Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Galaţi, aşezată şi sub ocrotirea Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul. În comunitatea parohială funcţionează, prin dăruirea parohiei, cu sprijin din partea Consiliului Local Galaţi, Centrul social „Speranţe pentru vârsta a III-a”. Beneficiarii proiectului sunt pensionari cu venituri foarte mici, precum şi persoanele vârstnice bolnave. În centru sunt ajutaţi 60 de vârstnici. Dintre asistați, 30 primesc o masă caldă la sediul centrului în fiecare zi, iar 30 primesc un pachet cu alimente de primă necesitate, o dată pe lună, la domiciliu.

Părintele paroh Ionuţ Furtună este zilnic în mijlocul beneficiarilor, ajutând, pe lângă porţiile cu hrană caldă oferite, cu un cuvânt de încurajare, o mângâiere, un sfat duhovnicesc. Şi toate le face cu conştiinţa împlinirii misiunii sacre la care a fost chemat prin Taina Preoţiei. „Activitatea din centrul nostru gravitează în jurul învățăturii oferite de Sfânta Scriptură, care ne învață că «înaintea celui cărunt să te scoli, să cinstești fața bătrânului și să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru». De aceea, în activitatea noastră misionară cultivăm și ideea de respect profund față de cei în vârstă, văzând în ei nu doar vârsta biologică, ci și o reflecție a înțelepciunii, a demnității și prezenței lui Dumnezeu în istoria familiei din care provin și chiar în cea a poporului nostru. Tinerii parohiei sunt și ei implicați în diferite proiecte și activități prin care oferim persoanelor vârstnice, dar mai ales celor singure, pe lângă sprijinul spiritual, și un sprijin uman, un cuvânt cald de încurajare, de mângâiere, o masă caldă zilnică, îmbrăcăminte și medicamente, toate dăruite cu un sens profund al apartenenței, în mijlocul unei lumi care, în viteza ei, pare uneori că îi ignoră. În cadrul Sfintelor Liturghii, bunicii centrului găsesc pace și stabilitate în viața comunității noastre și își recapătă rolul de sfătuitori, martori ai credinței și ai răbdării”, ne-a spus părintele Ionuţ Furtună.

Departe de a vorbi de o rutină zilnică, ajutorarea permanentă a semenilor aflaţi în nevoie este o misiune asumată, care la răstimpuri de prăznuire duhovnicească se îmbogăţeşte cu noi experienţe pentru seniorii centrului. Ca în orice comunitate ortodoxă, sărbătoarea hramului este prilej de intensificare a manifestărilor pastoral-liturgice, dar şi filantropice. În parohia gălăţeană, chemarea la unitate din ziua de naştere a Bisericii a fost marcată prin activităţi în care tinerii s-au alăturat vârstnicilor pentru bucuria deplină a întregii comunităţi, mărturia părintelui paroh fiind edificatoare. „Sărbătoarea hramului a debutat cu un schimb culinar intergenerațional, alături de Gina Bradea, bucătar profesionist, iar dulciurile pregătite au fost împărțite credin­cio­șilor duminică, 1 iunie, ca dar de Ziua Inter­națională a Copilului, împreună cu preșcolarii Grădiniței nr. 36 din Galați. Marți, 3 iunie, a urmat o șezătoare cu elevii Liceului Teoretic «Emil Racoviță», coordonați de psihologul Silvia Banea, în care aceștia au realizat împletituri și cusături tradiționale românești și au în­tre­ținut atmosfera cu proverbe, zicători, poezii populare, dar și cântece și basme. De Moșii de vară, toți vârstnicii au primit o masă caldă, iar 15 familii nevoiașe ale parohiei noastre au beneficiat de pachete cu alimente neperisabile și produse de curățenie. După să­vâr­șirea Sfintei Liturghii din ziua de hram, împreună cu credincioșii parohiei noastre am distribuit 400 de pachete cu mâncare tra­dițională, dar și iconițe tuturor participanților. La finalul Sfintei Liturghii, elevii olimpici ai Colegiului Național «Mihail Kogălniceanu» și elevii Liceului Teoretic «Emil Racoviță» au fost premiați pentru rezultatele lor deosebite la învățătură”, ne-a transmis părintele Ionuț Furtună.

Toate eforturile sunt îndreptate spre realizarea armoniei, căutată în orice comunitate, pacea şi liniştea din biserica mică - familia - dorindu-se a fi aduse şi comunicate şi în comunitatea parohială: „Scopul activităților pe care le desfășurăm la centrul nostru, derulate mereu împreună cu copiii de la grădinițe, de la gimnaziu și liceu, este educarea tinerei generații în respectul față de bunicii noștri. Într-o comunitate sănătoasă, bunicii țin de obicei familiile unite. De aceea, ne dorim ca grija pentru ei să fie o valoare în inimile tinerilor, un gest firesc, și nu o obligație. Aici îi învățăm pe tineri să-și viziteze bunicii, să le ducă o floare, să le spună că îi iubesc, că sunt importanți pentru ei, să meargă împreună la biserică, pentru că vârsta nu e o povară, ci o binecuvântare”, a încheiat preotul paroh.

Bucuria credinței - copiii și tinerii misionari ai Bisericii

Activitatea pastoral-misionară nu se reduce, însă, doar la cultivarea respectului celor tineri pentru seniorii parohiei, ci şi la grija pentru o educaţie religioasă aleasă, tinerii participând activ la bogatul program catehetic desfăşurat în parohie sub îndrumarea părintelui Gabriel Mungiu. Prin grija acestuia a fost fondat şi grupul catehetic al parohiei, care a obţinut rezultate meritorii la Concursul Naţional Catehetic din acest an. „În parohie predomină vârstnicii, dar ea este înconjurată de școli și licee pline de copii și tineri. Așa rânduiește Dumnezeu să compenseze lucrurile, ca elevii să poată învăța de la vârstnici, iar vârstnicii să se bucure de tineri. Astfel, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltprea­sfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în anul 2024 s-a constituit grupul catehetic «Prietenii Sfântului Stelian». Acum s-au legat cele mai frumoase prietenii. Deși unii dintre elevi se știu de la școală, am putea spune că abia acum s-au cunoscut. Aici s-au descoperit, au putut să-și împărtășească temerile, emoțiile, fricile și angoasele produse de mediul înconjurător, de politicile nesigure care îi înconjoară și chiar de greutățile pe care le întâmpină la școală. Așa a început dorința de implicare în cadrul Concursului Naţional Catehetic «Mărturisirea jertfelnică a dreptei credințe - moștenirea unui secol de Patriarhat pentru copii şi tineri». Copiii implicați au participat, pe perioada desfășurării acestui proiect, la mai multe cateheze tematice legate de noii sfinți canonizați: Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu și Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, precum şi la activități interactive, precum: «Biserica Ortodoxă Română la ceas aniversar - Centenarul Patriarhiei Române prin ochii tinerilor» - dialoguri pe marginea filmului documentar «Istoria Patriarhiei Române 1925-2025» cu prof. univ. dr. George Enache; «O viață cât Centenarul Patriarhiei Române» - întâlnire cu doamna Nastasia Iamandi la 100 de ani; «Pe urmele sfinților duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al XX-lea» - vizită la casa memorială de la Târlele Filiului, județul Brăila, a Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț”, ne-a spus părintele Gabriel Mungiu.

Deşi foarte tânăr, grupul catehetic al parohiei a obţinut rezultate frumoase la Concursul Naţional Catehetic. Astfel, în urma evaluării, grupul catehetic «Prietenii Sfântului Stelian» s-a clasat pe locul I la etapa pe protopopiat și pe locul III la etapa eparhială.

Părintele Gabriel Mungiu a consemnat, de asemenea, mai multe mărturii ale tinerilor participanţi din grupul catehetic parohial, pe care le reproducem în cele ce urmează.

„Excursia la Casa memorială a Sfântului Dometie cel Milostiv a fost o experiență care mi-a adus un sentiment profund de liniște și reflecție. A fost ca și cum, pentru câteva ore, am lăsat deoparte agitația zilnică și m-am conectat la ceva mai profund, mai pur. Locul avea o atmosferă specială, una care te făcea să te simți în siguranță, înțeles și, într-un fel, mai aproape de tine însuți. Gândindu-mă la viața Sfântului Dometie, la bunătatea și dăruirea lui, mi-am dat seama cât de mult contează gesturile simple, cât de mare poate fi puterea unui suflet blând. A fost o zi care m-a făcut să privesc lumea cu mai multă recu­noș­tință și să-mi doresc să fiu o persoană mai bună. Această excursie nu a fost doar o călătorie către un loc, ci și către propriul suflet. M-a făcut să îmi opresc gândurile pentru o clipă și să privesc dincolo de agitația zilnică, spre ceea ce contează cu adevărat”. (Andreea-Bianca Sava)

„De Sfinții 40 de Mucenici am avut privilegiul de a vizita o femeie remarcabilă, ajunsă la venerabila vârstă de 100 de ani. A fost o întâlnire încărcată de emoție, respect și recunoștință pentru o viață trăită cu demnitate și credință. Am ascultat povești pline de experiență și am simțit bucuria unei persoane care, în ciuda trecerii timpului, păstrează în suflet lumină și înțelepciune. Această vizită ne-a oferit tuturor un exemplu de perseverență, modestie și iubire față de semeni. Mulțumim pentru primirea călduroasă și pentru lecția de viață oferită! Ne va inspira mereu puterea și credința celor care au trecut printr-un secol de istorie și care continuă să ne îndrume prin exemplul lor.” (Elena-Cleopatra Leca)

„Participarea la activitatea dedicată Centenarului Patriarhiei Române a fost o experiență interesantă și educativă. Prezența profesorului George Enache a adus un plus de valoare evenimentului, deoarece ne-a oferit informații detaliate despre istoria Patriarhiei Române, prezentate într-un mod clar și captivant. Faptul că a împărțit exemplare din cărțile sale a fost un gest generos, oferindu-ne ocazia să aprofundăm subiectul și dincolo de discuția directă. Un moment deosebit a fost vizionarea filmului documentar, care ne-a ajutat să înțelegem mai bine evoluția Bisericii și rolul ei în comunitatea românească de-a lungul timpului. Activitatea a fost bine organizată și a reușit să creeze o atmosferă potrivită pentru reflecție și învățare. Consider că astfel de evenimente sunt importante pentru a ne cunoaște rădăcinile și pentru a aprecia contribuția Bisericii în societate. În final, această experiență mi-a oferit o perspectivă mai clară asupra tradițiilor și valorilor spirituale ale poporului român”. (Eduard-Lucian Chifor)

Din dorința Înaltpreasfințitului Părinte Arhi­episcop Casian de a-i stimula și felicita pe elevii din Arhiepiscopia Dunării de Jos care au participat la Concursul Național Catehetic, luni, 9 iunie, la sărbătoarea Sfintei Treimi de la Mănăstirea Buciumeni, a fost organizată o frumoasă expoziție cu lucrările înscrise în concurs, iar tinerii reprezentanți ai grupurilor catehetice câștigătoare au fost premiaţi festiv.