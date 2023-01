Peste 150 de studenți au întâmpinat noul an la Mănăstirea Putna

Urmând unei tradiții cristalizate deja de mai mulți ani, „tinerimea academică” a țării s‑a reunit la Mănăstirea Putna în ultimele zile ale anului ce tocmai s‑a încheiat pentru a serba, sub umbra protectoare și povățuitoare a măritului Voievod Ștefan cel Mare şi Sfânt, trecerea în noul an. Evenimentul găzduit de obștea mănăstirii și organizat de voluntarii inimoși ai ASCOR Suceava a reunit studenți din mai multe asociații și organizații de tineret din aproape toate colțurile țării, precum și din diasporă: NEPSIS; filialele ASCOR Suceava, București, Iași, Sibiu şi Craiova; filialele Studenți pentru viață București şi Iași.

Tabăra de Anul Nou s‑a desfășurat în perioada 29 decembrie 2022 - 2 ianuarie 2023 și a cuprins un program amplu, prin care participanții au luat parte la slujbele mănăstirii, la diverse conferințe, precum și la tradițiile populare desfășurate în această perioadă a anului. Astfel, în ziua de 30 decembrie, după săvârșirea Sfintei Liturghii, tinerii au vizitat Chilia Sfântului Daniil Sihastrul, iar în după‑amiaza zilei au participat la un dialog duhovnicesc, avându‑l în mijlocul lor pe părintele Hrisostom de la Mănăstirea Putna, care le‑a vorbit despre iubirea lui Dumnezeu față de oameni și despre alegerea drumului în viață. În seara aceleiași zile a avut loc evenimentul intitulat „Seara luminilor”, moment în care studenții au cântat colinde într‑o cameră înveșmântată de lumina lumânărilor și împodobită cu numeroase crenguțe de brad.

În ziua următoare, evenimentul central a fost „Alaiul colindătorilor”, moment în care studenții i‑au colindat pe oamenii din sat. Programul a continuat cu o conferință susținută de Adrian Alui Gheorghe, scriitor și critic literar, care le‑a vorbit participanților despre provocările marxismului cultural și despre cum tinerii din zilele noastre trebuie să reziste în fața ideologiilor perfide ce amenință societatea contemporană. După conferință, studenții s‑au îndreptat către biserica mănăstirii, unde au luat parte la slujba Privegherii și la slujba trecerii în Noul An.

În prima zi a noului an, după săvârșirea Sfintei Liturghii, tinerii, organizați în cete, au colindat obștea Mănăstirii Putna, pe esplanada din fața Casei „Sfântul Iacob Putneanul”. La final, părintele stareț, arhimandritul Melchisedec, le‑a adresat tinerilor un cuvânt de mulțumire pentru frumosul moment artistic și le‑a vorbit despre importanța incomensurabilă pe care studenții o au pentru viitorul țării: „Un student nu are timp liber. Un student trebuie permanent să studieze, să înainteze, să se îmbogățească, pentru că întreaga țară către voi privește. Acum este vremea să adunați și să acumulați cât de mult ca să rezistați în fața tuturor provocărilor. Prin ce vom birui? Prin cultură și prin credință”.

În ultima zi a taberei, la cinstirea Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, tinerii au participat la hramul Mănăstirii Sihăstria Putnei. După Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, studenții s‑au îndreptat către casele lor, mulțumind lui Dumnezeu pentru binecuvântarea de a trăi primele clipe ale Noului An în cetatea Ierusalimului neamului românesc.

Vlăduț Simionescu, președintele ASCOR Suceava, mărturisește: „Tabăra de Anul Nou de la Mănăstirea Putna m‑a făcut să realizez faptul că studenții de astăzi mai pot muta munții. Există râvnă, dorință, putere. Dacă vom concentra toate acestea în jurul unui nucleu al dragostei și al smeritei cugetări, putem să fim noi schimbarea pe care ne‑o dorim”.

„Anul Nou ne‑a regăsit în «inima Bucovinei», la Mănăstirea Putna, care a fost, este și va fi mereu un pilon al tinerimii românești din toată lumea. Am găsit un cămin, în puținele zile petrecute acolo, plin de iubire, sinceritate și o autentică exprimare a folclorului, culturii și mai ales a religiei, în care timpul nu mai avea putere, oboseala nu acapara pe nimeni și hrana necesară trupului simboliza rugăciunea în comuniune cu aproapele. Personal, am simțit că, în Ajunul Anului Nou, am dat viață tuturor străduțelor din satul Putna prin alaiul colindătorilor, care a vestit Nașterea Domnului, dobele bătând în armonie cu inimile noastre”, mărturisește Maria Lungu, studentă a Facultății de Litere din București și membru al ASCOR București.

„Mănăstirea Putna este un loc prețuit de studenți pentru îndrumarea duhovnicească și culturală pe care a arătat‑o începând cu mult timp în urmă. Tabăra de Anul Nou a devenit în timp o moștenire studențească care aduce în comuniune generațiile care au fost, care sunt și care vor fi”, spune Teodora Diana Paul, vicepreședinte Studenți pentru viață București.

„Am trăit momente de mare bucurie în aceste zile, alături de tineri care, cu dragoste și smerenie, au ales să petreacă trecerea dintre ani la Mănăstirea Putna. Într‑un cadru intim, la lumina lumânării și ascultând cuvintele de folos ale călugărilor, am învățat cât de importantă este unitatea și ce impact putem avea dacă suntem în comuniune și avem un ideal comun. Mănăstirea Putna va rămâne un tezaur prețios al poporului român și un nesecat centru cultural și religios pentru tineri și nu numai” este de părere Silvia Mleșniță, membru al asociației Studenți pentru viață Iași.

Evenimentul a fost organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în colaborare cu obștea Mănăstirii Putna și cu Sectorul catehizare, tineret și educație pentru viață al eparhiei.