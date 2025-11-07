Sclipirile Luminii: Parcul „Grădina Maicii Domnului” al Reşedinţei Patriarhale din Bucureşti, toamna

Închinat Sfântului Ierarh Nicolae, lăcașul de cult din Oprea-Cârțișoara este un monument de artă transilvăneană din secolul al XIX-lea, cu o pictură unicat, realizată de celebrii zugravi din familia Grecu. Biserica este și astăzi centrul vieții spirituale și culturale din Oprea-Cârțișoara.
