Reportaj Sclipirile Luminii: Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti

Sclipirile Luminii: Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti

Reportaj
Data: 31 Octombrie 2025

Citeşte mai multe despre:   CMN  -   Catedrala Națională  -   sfintire
    „Catedrala adună laolaltă credința, istoria și nădejdea unui întreg popor”

    În cea de-a patra zi de la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale din București, am strâns impresii ale pelerinilor, fiecare vorbind cu emoție despre atmosfera de liniște și pace pe care o simt în acest sfânt lăcaș şi despre frumusețea mozaicurilor. Mulți dintre ei au vorbit despre legătura profundă cu Dumnezeu și cu sfinții pe care au simţit-o privind scenele biblice pictate. Copiii și adulții deo­potrivă au fost uimiți de măiestria artei, dar și de lumina ce pătrunde prin ferestre, transformând întreaga catedrală într-un spațiu sacru și înălțător. Impresiile strânse confirmă că această catedrală este şi va rămâne un simbol al credinței și, totodată, un reper cultural și spiritual al românilor.

    29 Oct, 2025
    Repere istorice și borne duhovnicești

    Este o binecuvântare să fim contemporani cu evenimentele importante din istorie, iar unul dintre acestea se petrece la 26 octombrie 2025, când se sfințeşte pictura în mozaic a Catedralei Naționale. Moment unic în

    26 Oct, 2025
