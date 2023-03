Asistent virtual pentru pacienții cu boli cronice

Data: 09 Martie 2023

Specialiștii IT sunt puşi în faţa unei provocări medicale care să vină în beneficiul a peste 200 de mii de pacienți cu afecțiuni cronice din regiunea de Nord-Est a României, ce ar putea beneficia de o apli­cație care să le faciliteze interac­țiunea cu patru spitale clinice din Iași: Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”, Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” și Institutul de Psihiatrie „Socola”. Provocarea constă în invitaţia adresată companiilor IT de a dezvolta o aplicație prin intermediul căreia pacientul să se poată programa, să poată încărca și trimite documentele medicale și să poată oferi informații despre starea lui de sănătate, prin intermediul unui chat.

Pacienții cronici din mediul rural și alte județe au acces redus la servicii medicale, există un număr excesiv de prezentări la spital, bolnavii fiind nevoiți să aștepte uneori ore întregi ca să fie văzuți de medici pentru informații care pot fi trimise electronic, iar profesioniștii din domeniul sănătății nu au adesea o perspectivă completă a situa­ției pacientului și pierd timp în recapitularea diagnosticelor sau analizelor.

Una dintre cauze este gestionarea dificilă a numărului mare de bolnavi: în regiunea de Nord-Est a României sunt peste 700.000 de cazuri de spitalizare pe an. Este o situație frustrantă atât pentru pacienți, cât și pentru medici, explică într-un comunicat de presă reprezentanții echipei de proiect a MAVIS - „Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic pentru Managementul vârstnicului și îmbătrânirii sănătoase - CITT MAVIS” din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, de la care a pornit ideea unui „asistent virtual” dezvoltat de o companie IT pentru bolnavii cu afecțiuni cronice renale, cardiologice, diabet și depresie. (I. M.)