Bisturiul care nu mai tremură: cum se pregătesc chirurgii de azi

Imaginați-vă un chirurg care, înainte de a vă opera, a repetat exact aceeași intervenție de zeci de ori, fără ca vreun pacient să fi fost vreodată în pericol. Nu este o scenă din viitor, ci realitatea multor săli de operație de astăzi.

În ultimele decenii, chirurgia s-a transformat radical. Marile incizii au fost înlocuite de intervenții făcute prin câteva orificii cât o gaură de nasture, cu instrumente subțiri și o cameră ce trimite imaginea pe un ecran. Bolnavul se vindecă mai repede, cu mai puțină durere și cicatrici aproape invizibile. Dar pentru medic aceste tehnici sunt surprinzător de greu de stăpânit: mâna nu mai atinge direct țesutul, iar miș­cările apar inversate pe ecran, ca într-o oglindă. Timp de un secol, chirurgii au învățat astfel de gesturi direct pe pacient, sub privirea unui profesor. Astăzi, tot mai des, prima încercare nu mai are loc pe un om.

Aici a intervenit tehnologia. Tinerii chirurgi se antrenează întâi pe simulatoare - un fel de simulatoare de zbor pentru medicină. Pe ecran apar organe virtuale, iar computerul măsoară fiecare mișcare și semnalează orice greșeală, până când gestul devine sigur. Un studiu devenit celebru a arătat că medicii pregătiți astfel au greșit de șase ori mai puțin la prima lor operație reală. Cele mai simple aparate sunt niște cutii în care se exersează, la nesfârșit, cusături și noduri, până când mâna nu mai ezită.

Apoi a apărut robotul chirurgical. Medicul stă la o consolă și comandă brațe fine, care redau imaginea în relief și, uimitor, îi anulează tremurul mâinii. Cele mai noi invenții aduc inteli­gența artificială, care recunoaște singură nivelul unui chirurg și îl îndrumă în timp real, ca un instructor neobosit. Iar realitatea augmentată suprapune peste organ imaginea unei tumori sau a unui vas ascuns - un fel de GPS proiectat direct în câmpul operator, care îl ajută pe medic să „vadă” ceea ce altfel ar rămâne nevăzut.

Dincolo de aparate și algoritmi, sensul acestor inovații rămâne profund omenesc. Ele mută greșeala inevitabilă a începutului departe de patul bolnavului. Prima dată când mâna unui tânăr chirurg ezită în fața unui gest nou, ea nu se mai oprește deasupra unui om, ci deasupra unei simulări. Iar progresul, oricât de tehnic, ajunge să se mă­soare printr-un singur lucru: sigu­ranța omului de pe masa de operaţie.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)