Când urmează o operație: întrebările pe care nu trebuie să vă temeți să le puneți

Vestea că este necesară o intervenție chirur­gicală provoacă aproape întotdeauna neli­niște. Chiar și atunci când este vorba despre o operație frecvent efectuată, nici o inter­venție nu este complet lipsită de riscuri. Pentru echipa medicală poate fi o procedură bine cunoscută și standardizată, însă pentru pacient reprezintă adesea o experiență nouă, însoțită de întrebări și temeri legate de anestezie, durere, complicații sau perioada de recuperare.

Pregătirea pentru o operație începe încă din timpul consultațiilor, atunci când este stabilit diagnosticul și sunt discutate opțiunile de tratament. Ea nu presupune doar efectuarea analizelor și investigațiilor recomandate, ci și o comunicare deschisă între pacient și echipa medicală.

Înaintea intervenției, pacientul trebuie să înțeleagă de ce este necesară operația, ce beneficii sunt așteptate, dacă există și alte variante de tratament și ce se poate întâmpla dacă in­tervenția este amânată. A pune întrebări nu înseamnă lipsă de încredere în medic, ci reprezintă o parte esențială a unei decizii informate. Dacă explicațiile sunt greu de înțeles, ele pot și trebuie să fie reluate într-un limbaj cât mai clar.

La fel de important este ca medicul să primească informații complete despre bolile existente, operațiile anterioare, eventualele alergii și toate medicamentele administrate, inclusiv cele fără prescripție, suplimentele alimentare sau produsele naturiste. Unele dintre acestea pot influența anestezia, coagularea sângelui sau procesul de vindecare.

O greșeală frecventă este modificarea tratamentului fără acordul medicului. Unii pacienți întrerup toate medicamentele înaintea operației, iar alții le continuă pe cele care ar trebui oprite temporar. Ambele situații pot crește riscul de complicații, motiv pentru care orice schimbare trebuie făcută doar la recomandarea echipei medicale.

Analizele și consultațiile recomandate înaintea operației au rolul de a identifica eventualele riscuri și de a permite o pregătire cât mai sigură. La fel de importantă este respectarea indicațiilor privind alimentația și consumul de lichide înaintea anesteziei, deoarece acestea diferă în funcție de tipul intervenției și de particula­ritățile fiecărui pacient.

Dacă timpul și boala permit, renunțarea la fumat, controlul glicemiei și o alimentație echilibrată pot contribui la o recuperare mai bună. În schimb, curele drastice, înfometarea sau administrarea de suplimente fără recomandare medicală nu sunt indicate.

Teama de operație sau de anestezie este firească și merită discutată cu medicul chirurg și cu medicul anestezist. Explicarea riscurilor nu are rolul de a speria pacientul, ci de a-l ajuta să ia o decizie în cunoștință de cauză.

Pacientul nu este doar un beneficiar al îngrijirilor medicale, ci un partener al echipei medicale. O intervenție reușită începe cu mult înainte de primul gest chirurgical, prin informare, comunicare și respectarea recomandărilor medicale. Încrederea dintre pacient și medic rămâne unul dintre cele mai importante elemente ale unei îngrijiri de calitate.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)