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Stresul și supărarea - când sufletul vorbește prin trup

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Un articol de: Prof. Univ. Dr. Camelia Diaconu - 29 Iulie 2026

Viața contemporană se desfășoară într-un ritm alert, iar grijile, conflictele și presiunile zilnice au devenit aproape o normalitate. Mulți oameni trăiesc sub imperiul stresului, al nemulțumirii sau al supărărilor repetate, considerând că acestea reprezintă doar stări trecătoare. Medicina modernă confirmă ceea ce experiența umană și înțelepciunea creș­tină au observat de multă vreme: stările sufletești influențează în mod profund sănătatea întregului organism.

Când stresul devine permanent, expunerea îndelungată la niveluri crescute de cortizol afectează aproape toate sistemele organismului. Pot apărea hipertensiunea arterială, tulburările de ritm cardiac, scăderea imunității, tulburările digestive, durerile musculare, insomnia, difi­cultățile de concentrare și epuizarea fizică și psihică. Numeroase cercetări au arătat că stresul cronic contribuie la dezvoltarea sau agravarea bolilor cardiovasculare, a diabetului zaharat, a obezității și chiar a unor afecțiuni inflamatorii.

Mânia, resentimentele și incapacitatea de a ierta mențin organismul într-o stare continuă de alertă biologică. În timpul episoadelor intense de furie cresc valorile tensiunii arteriale și ale frecvenței cardiace, iar riscul unor evenimente cardiovasculare acute este mai mare, în special la persoanele care au deja factori de risc. De asemenea, emoțiile negative persistente favorizează anxietatea, depresia și tulburările de somn, creând un cerc vicios din care este tot mai greu să ieșim.

Stresul afectează și sistemul digestiv. Mulți oameni observă că în perioadele de tensiune apar arsuri gastrice, balonare, dureri abdominale sau modificări ale tranzitului intestinal.

Nici sistemul imunitar nu rămâne neafectat. Persoanele supuse unui stres prelungit răcesc mai ușor, se recuperează mai lent după infecții sau intervenții chirurgicale și pot prezenta o vulnerabilitate mai mare față de diverse afecțiuni.

Din perspectivă creștină, omul nu este doar un trup și nici doar un suflet, ci o unitate deplină. Tulburările sufletești se răsfrâng asupra trupului, iar suferințele trupești influențează viața lăuntrică.

Grija pentru sănătate presupune măsuri concrete: un somn suficient, alimentație echilibrată, activitate fizică regulată, alternarea muncii cu odihna și menținerea relațiilor apropiate cu familia și comunitatea. Atunci când stresul devine copleșitor sau apar simptome persistente de anxietate ori depresie, este important ca persoana să solicite ajutor medical sau psihologic, fără teamă sau prejudecăți.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)

Citeşte mai multe despre:   Centrul de Inovație și e-Health UMFCD  -   stres
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