Vacanţă cu alimentaţie de post

Peste câteva zile, vom intra în Postul Adormirii Maicii Domnului - care începe anul acesta la 31 iulie, fiind zi de vineri (vinerea este zi de post pentru creştinii ortodocşi) şi se încheie în 14 august, un post care se poate suprapune cu zile de concediu şi în care tentaţia de a nu ne pune restricţii alimentare este mare. Cu râvnă, însă, postul şi vacanţa se pot îmbina fără probleme şi aceasta chiar dacă rânduiala din Postul Adormirii Maicii Domnului este mai strictă, îndemnul fiind acela de a consuma ulei și vin doar sâmbăta și duminica. În ziua de 6 august, de marea sărbătoare a Schimbării la Față a Domnului, este dezlegare la pește şi, de­sigur, la ulei şi vin.

Creştinii ortodocşi postesc în perioada 31 iulie-14 august, în cinstea a două mari sărbători, după cum subliniază și Sfântul Simeon al Tesalonicului: Schimbarea la Față a Domnului și Adormirea Maicii Domnului. Pentru persoanele care își petrec vacanța în România sau într-o altă țară ortodoxă, lucrurile pot fi mai simple pentru că multe restaurante oferă și preparate de post, mai ales în perioadele din an destinate posturilor. În alte țări, o variantă este solicitarea unor preparate vegane.

În multe ţări, ca şi în România de altfel, în special în orașele mai mari, au început să apară restaurante cu specific vegan, care oferă un meniu variat și, adesea, format din preparate sănătoase. Prepa­rate vegane servesc și restaurantele cu specific indian, precum supe de linte, salate cu năut, avocado și legume, dar și cele cu specific mexican sau asiatic. Deserturi minunate sunt înghețatele de tip sorbet sau fructele și alunele în ciocolată neagră.

Ţări şi ofertele lor culinare

În țările ortodoxe ne putem bucura și de unele preparate tradițio­nale, cum ar fi supa de fasole albă, cu pastă de tomate, morcovi și rădăcină de țelină, un fel de mâncare clasic şi în Grecia, numit Fasolada. Un alt preparat grecesc de post pregătit la cuptor este briam, care conţine diferite legume, precum cartofi, zucchini, vinete, cea­pă, usturoi, roșii, și asezonat cu ierburi, cum ar fi oregano și pă­trunjel verde. Tot în Grecia se servește gemista sau yemista, o mâncare tradițională de vară: roșii și ardei grași umpluți cu un amestec de orez, sos de roșii și ierburi aromatice.

În Serbia, o mâncare hrănitoare și gustoasă este prebranac, un preparat din fasole cu ceapă cara­melizată, usturoi și boia dulce. În mod tradițional, prebranac se coace în oală de lut. Sârbii pregă­tesc și sarmale de post, în frunze de varză, umplutura fiind prepa­rată din orez, nuci și ceapă. Ajvarul sârbesc, ce amintește de zacusca noastră, servit cu pâine pră­jită este o gustare potrivită care merită încercată.

Și bulgarii au supa lor de fasole, preparată cu ceapă, morcovi și roșii, dar și sarmale de orez în frunze de varză sau de viță-de-vie. Chushki burek sunt ardeii grași bulgărești umpluți cu orez, praz și ciuperci, iar patatnik sunt niște chifteluțe crocante din cartofi răzuiți amestecați cu ceapă și mentă. Pentru desert, în Bulgaria putem căuta tikvenik, un ștrudel din foietaj umplut cu un amestec de dovleac și nuci mărunțite.

Cipru pare a avea cea mai exo­tică supă de fasole, preparată cu fasole ochi-negru, zucchini și car­tofi. Din năut, roșii, ceapă și frunze de dafin se coace în oale de lut revithkia, iar din bame, roșii și ceapă se prepară iahnia de bame. Pilaful cipriot nu se prepară din orez, ci din bulgur de grâu și paste vermicelli.

Un fel de mâncare din bame găsim și în Macedonia; aici turli tava combină bamele cu fasole verde, cartofi, morcovi și roșii. O supă de ciuperci de pădure, precum gălbiorii și hribii, sau una de varză cu rădăcinoase și orz putem servi în Țările Baltice, unde la desert putem opta pentru blynai, clătite de post umplute cu fructe de pădure - afine, zmeură, căpșune - și miere.

În Polonia, pilaful de hrișcă poate fi un fel de mâncare de post, urmat la desert de un terci de mei cu fructe de sezon. Polonezii au adaptat pentru luna august chiar și un desert de Crăciun, kutia, care este o salată de fructe de vară cu semințe de mac, miere și nuci.

Mese hrănitoare în campinguri sau drumeţii

Pentru cei care merg în zone mai retrase, în campinguri, pe munte, pe plaje neamenajate, în regiuni rustice, de mare folos este pregătirea unui bagaj special pentru alimente, care să conțină produse hrănitoare. Un astfel de bagaj, de dimensiuni mai mici, este binevenit și în excursiile de o zi, cum sunt drumețiile. Acesta va conține gustări nutritive constând în diferite fructe oleaginoase, precum nuci, migdale, alune, arahide, seminţe de dovleac; fructe uscate și batoane proteice vegane, pe bază de proteine din mazăre, soia, quinoa, orez, in ș.a. O altă compo­nentă importantă a acestui `bagaj alimentar” o constituie conservele de fasole, năut, linte, edamame - cele mai importante surse vegetale de proteine. Dacă localnicii au fructe și legume proaspete de vânzare, acesta este, desigur, un plus. Altfel, pentru a evita alterarea acestora, se va opta pentru fructe și legume mai puțin zemoase, precum merele, perele, morcovii, broccoli, sfecla roșie, țelina, ridichile. În cazul fructelor, și conservele sunt potrivite. Fulgii de ovăz și/ sau de porumb cu lapte vegetal, mai ales de soia și de mazăre, pot fi variante foarte bune pentru micul dejun.

Pentru iubitorii de drumeții, ciocolata neagră, nucile, alunele, fisticul, curmalele, stafidele sunt ­foarte valoroase datorită aportului de glucoză, proteine, acizi grași, magneziu și vitamine, care susțin mușchii în timpul efortului, dar și buna dispoziție.

Pentru orice moment al zilei se pot prepara cu ușurință mese hrănitoare, amestecând fasolea, năutul sau lintea din conservă, după ce au fost scurse și clătite, cu legume, câteva semințe, ulei de măsline, sare și mirodenii.

O aromă aparte, dar și un plus de proteine și vitamine, vor aduce fulgii de drojdie inactivă. Dacă la locul de cazare există cuptor, boabele se pot pasa cu o furculiță, se amestecă cu fulgi de ovăz fini, nuci zdrobite, fulgi de drojdie și un praf de sare și se obțin astfel burgeri delicioși care necesită un timp

foarte scurt de coacere. Pentru o compoziție mai legată, se poate adăuga in măcinat, hidratat câteva minute în puțină apă.

Dacă locul de cazare sau de campare este prevăzut cu grătar sau permite utilizarea grătarului, legume precum ciupercile, dovleceii, vinetele coapte pot da un plus de aromă mâncărurilor de post. Burgerii de fasole de asemenea pot fi copți pe grătar, precum și tofu. Iar în ziua sărbătorii Schim­bării la Față a Domnului, grătarul poate fi folosit, desigur, pentru prepararea peștelui.

Atunci când călătoria are loc în grup, este bine ca toată lumea să cunoască dinainte preferințele ­alimentare ale celorlalți.