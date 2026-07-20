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Tehnologia la vârstnici: sprijin pentru autonomie, nu înlocuitor al relației umane

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Un articol de: Ş.L. Dr. Cătălina Raluca Nuţă - 22 Iulie 2026

Tehnologia a devenit parte din viața de zi cu zi, iar pentru persoanele vârstnice poate reprezenta mai mult decât un instrument de comunicare. Folosită corect, aceasta poate contribui la menținerea autonomiei, la monitorizarea stării de sănătate și la creșterea siguranței în propriul domiciliu. Un telefon inteligent, un ceas care măsoară pulsul sau un dispozitiv care detectează o cădere pot oferi sprijin real, mai ales în cazul celor care locuiesc singuri sau au boli cronice. În același timp, aceste instrumente pot oferi familiei un plus de liniște, fără a transforma supravegherea într-o limitare a libertății personale.

Telemedicina permite contactul mai rapid cu medicul, iar unele aplicații pot reaminti administrarea tratamentului, măsurarea tensiunii arteriale sau efectuarea unei consultații. Dispozitivele moderne pot semnala modificări ale ritmului cardiac, scăderea activității fizice sau apariția unor episoade de instabilitate. În anumite situații, aceste informații pot conduce din timp la o evaluare medicală și pot preveni complicații importante.

Totuși, beneficiile tehnologiei depind de felul în care aceasta este introdusă în viața persoanei vârstnice. Un aparat prea complicat poate produce anxietate, confuzie sau chiar refuz, de aceea, soluțiile trebuie să fie simple, adaptate capa­cităților vizuale, auditive și cognitive ale utilizatorului și explicate cu răbdare. Familia și profesioniștii din sănătate au un rol esențial în alegerea dispozitivelor utile și în evitarea celor care promit mai mult decât pot oferi.

Există și riscuri: fraudele online, mesajele înșelătoare, folosirea excesivă a datelor personale sau impresia falsă că un dispozitiv poate înlocui evaluarea medicală. Nici o aplicație nu poate interpreta complet suferința, teama, singurătatea sau schimbările subtile observate într-o conversație directă. Tehnologia poate transmite informații, dar nu poate oferi în întregime încredere, empatie și prezență.

Adevărata valoare a tehnologiei apare atunci când aceasta completează relația umană. Ea poate ajuta persoana vârstnică să rămână independentă, conec­tată și mai bine protejată, dar trebuie să rămână un mijloc, nu un scop. În geriatrie, progresul nu înseamnă doar mai multe dispozitive, ci folosirea lor cu discernământ, astfel încât demnitatea, autonomia și legătura dintre oameni să rămână în centrul îngrijirii.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)

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