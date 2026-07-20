Cum știm dacă avem rinichii sănătoși

Rinichii reprezintă un organ esențial pentru sănătatea noastră, cu o multitudine de efecte asupra întregului corp, de aceea este important să verificăm sănătatea rinichilor și să știm când este nevoie să programăm un consult medical. Totuși, acest lucru nu este atât de evident precum ar părea, deoarece rinichii nu dor (nu prezintă fibre nervoase care transmit durerea). Durerile apar numai în anumite boli în care capsula renală („foița” care acoperă rinichiul) este afectată (în cazul infecțiilor, inflamației sau prin întindere). Astfel, în cele mai multe cazuri, rinichii sunt afectați încet, fără durere și fără simp­tome evidente la început, iar când pacientul ajunge să afle că are o problemă, este deja târziu.

De aceea este important de știut că, în afara bolilor care provoacă durere, unele simptome și unele analize simple de laborator pot identifica din timp o posibilă afecțiune a rinichilor, permițând un tratament mai eficient. Aşadar, dacă observăm o schimbare de culoare a urinei (nu nuanțe de galben, ci spre culoarea Coca-Cola, indică prezența sângelui în urină), sau dacă observăm că urina este mai spumoasă (indică prezența de proteine), trebuie să consultăm un medic. De asemenea, dacă brusc încep să se umfle picioarele sau fața, sau dacă tensiunea arterială crește de la vârste tinere, este indicat un control la medic pentru investigații.

În privința analizelor, măsurarea creatininei serice (din sânge), cu calcularea pe baza acesteia a ratei de filtrare glomerulară estimată (RFGe), a rației albumină la creatinină urinară (RACu) și sumarul de urină reprezintă analizele care pot da informații esențiale asupra stării de sănătate a rinichilor. Creatinina cu estimarea RFG (care de obicei se calculează automat de laborator și apare pe buletinul de analize) ne indică cât de bine filtrează rinichiul sângele. RACu ne indică dacă pierdem proteine prin urină și în ce cantitate (la un rinichi sănătos ar trebui să fie 0). Astfel, toți pacienții care prezintă un factor de risc pentru afectarea rinichilor (cei care au hipertensiune, diabet zaharat, boli cardio-vasculare), dar și cei care efectuează analizele de control ar trebui să își monitorizeze periodic rinichii prin aceste analize (lucru care majoritatea medicilor de familie îl cunosc și îl recomandă). Apoi, în funcție de aceste analize, medicul de familie va decide dacă este nevoie sau nu să trimită pacientul mai departe pentru un consult la medicul nefrolog.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)