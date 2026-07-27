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Prevenția cardio-oncologică

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Un articol de: Asist. Univ. Dr. Oana Cristina Voinea - 29 Iulie 2026

Un diagnostic de cancer nu mai este ceva rar întâlnit. Cu toții cunoaștem un vecin, un coleg, un prieten, pe cineva apropiat din familie sau, uneori, vorbim despre acest diagnostic la persoana întâi. Și nu e de mirare! Curba ascendentă se menține la nivel mondial pentru cazurile nou diagnosticate, însă, din fericire, la fel și supraviețuirea!

Chiar și așa, pentru majoritatea oamenilor, o maladie oncologică pare a fi o sentință la o viață scurtă și grea. Din fericire, medicina anului 2026 vine cu numeroase soluții personalizate, atât pentru prevenție, prin identificare precoce și diagnostic, cât și pentru tratament și monitorizare ulterioară. Rezultatele se văd în statistici! Cancerul nu mai este, pentru mulți, o boală rapid fatală! Se poate conviețui cu acest diagnostic ani mulți și buni!

Lucrurile se nuanțează, însă nu există nici un beneficiu fără preț! Factorii de risc comuni pentru bolile de inimă și pentru cancer - fumatul, vârsta, sedentarismul, excesul ponderal, stilul de viață dezordonat și alimentația hipercalorică și săracă nutritiv, alături de efectele citotoxice directe sau indirecte ale anumitor tratamente oncologice - sunt catalizatori ai morbidității și mortalității prin boli cardiovasculare.

Nu de puține ori vedem pacienți care au supraviețuit unui cancer, dar au murit de „inimă rea“ - fie un infarct, fie o aritmie, fie o insufi­ciență cardiacă galopantă. Pentru neavizați, pare a fi „culmea ironiei“, însă pentru personalul medical, aceasta reflectă strategii suboptimale de prevenție cardio-onco­logică. Ce presupune această conduită preventivă? În primul rând, un bilanț cardiovascular înainte de începerea tratamentului oncologic. În funcție de particu­laritățile individuale, dar și terapeutice, se vor evalua periodic răspunsul și tole­ranța cordului în „câmpul de atac“ onco­logic.

Prin strategii pluridisciplinare, prin cântărirea beneficiilor și riscurilor și prin ameliorarea celor din urmă (analiza metabolizării unor anumiți constituenți chimioterapici etc.) se poate câștiga timp!

Secretul succesului constă în colaborarea pluridisciplinară și integrarea personalizată a conduitei terapeutice, în acord cu particularitățile biologiei tumorale și ale pacientului.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)

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