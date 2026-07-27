Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Când datele tale medicale pot ajuta și alți pacienți

Când datele tale medicale pot ajuta și alți pacienți

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Un articol de: Ș.L. Dr. Octavian Andronic - 29 Iulie 2026

De fiecare dată când mergem la medic, facem analize sau urmăm un tratament, sunt generate informații despre sănătatea noastră. Acestea sunt folosite în primul rând pentru diagnostic și îngrijire, dar pot avea și o valoare mai largă. Utilizarea secundară a datelor medicale înseamnă folosirea informa­țiilor deja colectate pentru cercetare, prevenție, îm­bunătățirea serviciilor medicale și dezvoltarea unor tratamente mai eficiente. Astfel, expe­riența medicală a unui pacient poate contribui, în condiții stricte de protecție, la îngrijirea mai bună a altor persoane.

Ce putem învăța din datele medicale?

Analiza unui număr mare de cazuri îi poate ajuta pe cercetători să înțeleagă de ce unele tratamente funcționează mai bine decât altele, ce factori cresc riscul de complicații sau ce pacienți ar putea beneficia de participarea la anumite studii clinice. Pentru ca infor­mațiile provenite din spitale diferite să poată fi analizate împreună, ele trebuie organizate și standardizate. Inteli­gența artificială poate sprijini acest proces, fără a înlocui însă medicul sau cercetătorul.

Confidențialitatea pacientului rămâne esențială

Utilizarea secundară a datelor nu înseamnă acces liber la informațiile personale. Datele medicale trebuie protejate prin măsuri stricte de securitate și folosite numai pentru scopuri clar stabilite. În cercetare sunt utilizate date anonimizate sau pseudonimizate, astfel încât identitatea pacientului să nu fie direct vizibilă. Încrederea oamenilor este esențială pentru dezvoltarea unor astfel de inițiative.

O infrastructură pentru cercetarea medicală din România

Proiectul BioMedLake - Bioinnovative Center for Integrated Medical Data and Research in Bucharest, coordonat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, urmărește dezvoltarea uneia dintre cele mai importante infrastructuri naționale dedicate agregării și utilizării datelor medicale pentru cercetare. Prin conectarea și standardizarea informațiilor provenite din mai multe unități medicale, proiectul va deschide noi oportunități pentru cercetarea medicală din România. Astfel de proiecte nu urmăresc doar crearea unor baze de date mai mari, ci transformarea informațiilor existente în cunoaștere medicală utilă. Folosite responsabil, datele pot contribui la o mai bună înțelegere a bolilor, la prevenirea complicațiilor și la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente. Implicarea pacienților este esențială pentru succesul unor astfel de inițiative. Prin participarea la studiu, completarea chestionarelor, oferirea opiniilor și susținerea utilizării responsabile a datelor medicale, pacienții pot contribui în mod activ la dezvoltarea cercetării românești. Medicina viitorului nu se construiește doar pentru pacienți, ci și împreună cu aceștia.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)

Citeşte mai multe despre:   Centrul de Inovație și e-Health UMFCD
vezi toate ›Alte articole din Sănătate
  • Prevenția cardio-oncologică Sănătate
    Prevenția cardio-oncologică

    Un diagnostic de cancer nu mai este ceva rar întâlnit. Cu toții cunoaștem un vecin, un coleg, un prieten, pe cineva apropiat din familie sau, uneori, vorbim despre acest diagnostic la persoana întâi. Și nu e de mi

    29 Iul, 2026
  • Vacanţă cu alimentaţie de post Sănătate
    Vacanţă cu alimentaţie de post

    Peste câteva zile, vom intra în Postul Adormirii Maicii Domnului - care începe anul acesta la 31 iulie, fiind zi de vineri (vinerea este zi de post pentru creştinii ortodocşi) şi se încheie în 14 august, un post

    27 Iul, 2026
  • Cum știm dacă avem rinichii sănătoși Sănătate
    Cum știm dacă avem rinichii sănătoși

    Rinichii reprezintă un organ esențial pentru sănătatea noastră, cu o multitudine de efecte asupra întregului corp, de aceea este important să verificăm sănătatea rinichilor și să știm când este nevoie să

    22 Iul, 2026
TOP 6 Sănătate