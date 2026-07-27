Când datele tale medicale pot ajuta și alți pacienți

De fiecare dată când mergem la medic, facem analize sau urmăm un tratament, sunt generate informații despre sănătatea noastră. Acestea sunt folosite în primul rând pentru diagnostic și îngrijire, dar pot avea și o valoare mai largă. Utilizarea secundară a datelor medicale înseamnă folosirea informa­țiilor deja colectate pentru cercetare, prevenție, îm­bunătățirea serviciilor medicale și dezvoltarea unor tratamente mai eficiente. Astfel, expe­riența medicală a unui pacient poate contribui, în condiții stricte de protecție, la îngrijirea mai bună a altor persoane.

Ce putem învăța din datele medicale?

Analiza unui număr mare de cazuri îi poate ajuta pe cercetători să înțeleagă de ce unele tratamente funcționează mai bine decât altele, ce factori cresc riscul de complicații sau ce pacienți ar putea beneficia de participarea la anumite studii clinice. Pentru ca infor­mațiile provenite din spitale diferite să poată fi analizate împreună, ele trebuie organizate și standardizate. Inteli­gența artificială poate sprijini acest proces, fără a înlocui însă medicul sau cercetătorul.

Confidențialitatea pacientului rămâne esențială

Utilizarea secundară a datelor nu înseamnă acces liber la informațiile personale. Datele medicale trebuie protejate prin măsuri stricte de securitate și folosite numai pentru scopuri clar stabilite. În cercetare sunt utilizate date anonimizate sau pseudonimizate, astfel încât identitatea pacientului să nu fie direct vizibilă. Încrederea oamenilor este esențială pentru dezvoltarea unor astfel de inițiative.

O infrastructură pentru cercetarea medicală din România

Proiectul BioMedLake - Bioinnovative Center for Integrated Medical Data and Research in Bucharest, coordonat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, urmărește dezvoltarea uneia dintre cele mai importante infrastructuri naționale dedicate agregării și utilizării datelor medicale pentru cercetare. Prin conectarea și standardizarea informațiilor provenite din mai multe unități medicale, proiectul va deschide noi oportunități pentru cercetarea medicală din România. Astfel de proiecte nu urmăresc doar crearea unor baze de date mai mari, ci transformarea informațiilor existente în cunoaștere medicală utilă. Folosite responsabil, datele pot contribui la o mai bună înțelegere a bolilor, la prevenirea complicațiilor și la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente. Implicarea pacienților este esențială pentru succesul unor astfel de inițiative. Prin participarea la studiu, completarea chestionarelor, oferirea opiniilor și susținerea utilizării responsabile a datelor medicale, pacienții pot contribui în mod activ la dezvoltarea cercetării românești. Medicina viitorului nu se construiește doar pentru pacienți, ci și împreună cu aceștia.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)