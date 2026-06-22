Cancerul tiroidian, o patologie tot mai frecventă

Cancerul tiroidian este cea mai frecventă formă de cancer endocrin. Acesta se dezvoltă la nivelul glandei tiroide, situată la baza gâtului, responsabilă de producerea hormonilor care reglează metabolismul și creșterea. Deși incidența sa a crescut în ultimii ani, majoritatea cazurilor au un prognostic favorabil atunci când sunt diagnosticate precoce și tratate corespunzător.

Boala poate apărea la orice vârstă, însă este diagnosticată cel mai frecvent între 30 și 60 de ani și este de aproximativ trei ori mai frecventă la femei. Principalele tipuri sunt carcinomul papilar, cea mai întâlnită formă și cu prognostic excelent, carcinomul folicular, care răspunde de asemenea bine la tratament, carcinomul medular, derivat din celulele C parafoliculare, și carcinomul anaplazic, cea mai rară și agresivă formă.

Factorii de risc includ expunerea la radiații ionizante, mai ales în copilărie, antecedentele familiale de cancer tiroidian, anumite sindroame genetice, sexul feminin și unele afecțiuni benigne ale tiroidei. Totuși, mulți pacienți nu prezintă un factor de risc identificabil. Persoanele cu risc crescut ar trebui să efectueze controale periodice.

În stadiile incipiente, cancerul tiroidian poate fi lipsit de simptome și descoperit întâmplător la ecografie. Alteori se poate manifesta prin apariția unui nodul la nivelul gâtului, mărirea ganglionilor cervicali, dificultăți la înghițire, răgușeală sau senzație de presiune cervicală. Este important de menționat că majoritatea afecțiunilor tiroidiene, precum gușa, nodulii, chisturile sau tiroidita, sunt benigne și pot produce simptome similare.

Diagnosticul se bazează pe examenul clinic și ecografia tiroidiană. Nodulii suspecți sunt evaluați prin puncție aspirativă cu ac fin (FNA), iar investigațiile pot fi completate de analize de sânge pentru evaluarea funcției tiroidiene, calcitoninei și a altor markeri, precum și, în cazuri selectate, de tomografie computerizată (CT) sau rezonanță magnetică (RMN).

Tratamentul depinde de tipul și stadiul bolii. Chirurgia reprezintă principala opțiune terapeutică și poate fi completată, după caz, de iod radioactiv, terapie hormonală supresivă, terapii țintite sau, rar, chimioterapie. Monitorizarea pe termen lung este esențială și include evaluări clinice, imagistice și biologice. Pacienții care au suferit tiroidectomie totală necesită tratament de substituție hormonală.

În concluzie, cancerul tiroidian este o afecțiune cu șanse foarte bune de vindecare, în special atunci când este diagnosticată precoce. Informarea populației privind factorii de risc, simptomele de alarmă și importanța diagnosticului și tratamentului precoce contribuie la îmbu­nătățirea prognosticului și la menținerea unei bune calități a vieții.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)