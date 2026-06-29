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Chirurgia oncoplastică a sânului: când mai puțin înseamnă mai bine

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Un articol de: Prof. Univ. Dr. Octav Ghinghină - 01 Iulie 2026

Diagnosticul de cancer de sân nu aduce cu sine doar teama de boală, ci și neliniștea legată de operație și de felul în care aceasta ar putea schimba corpul pacientei. În trecut, multe femei credeau că îndepărtarea sânului era singura opțiune sigură. Astăzi, tratamentul este mai personalizat, iar în anumite cazuri sânul poate fi păstrat fără a compromite controlul cancerului.

Chirurgia oncoplastică a sânului combină chirurgia oncologică cu tehnici care remodelează țesu­tul mamar rămas. Primul obiectiv este întotdeauna îndepărtarea completă a tumorii, cu o margine de țesut sănătos în jurul ei. După aceea, sânul este remodelat astfel încât deformările, retragerile sau asimetria să fie reduse acolo unde este posibil.

Această abordare poate fi utilă atunci când tumora este mai mare în comparație cu dimensiunea sânului sau când poziția sa ar lăsa altfel un defect vizibil după intervenția chirurgicală standard. Poate permite o excizie mai largă, păstrând totodată sânul. Alegerea depinde de dimensiunea și localizarea tumorii, volumul sânului, prezența uneia sau mai multor leziuni, necesitatea radioterapiei și starea generală a pacientei.

Chirurgia oncoplastică nu este o procedură estetică adăugată după tratamentul cancerului. Face parte din operația oncologică în sine și trebuie planificată de la început. Chirurgul ia în considerare unde ar trebui plasată incizia, cât țesut trebuie îndepărtat și cum poate fi rearanjat în siguranță țesutul rămas.

Nu toți pacienții sunt candidați. În unele situații, mastectomia rămâne cea mai sigură opțiune, mai ales când boala este extinsă, afectează mai multe zone ale sânului sau nu poate fi îndepărtată cu margini clare. De aceea, decizia tre­buie luată după imagistică, biopsie și discuții în cadrul unei echipe multidisciplinare.

Ideea că „mai puțin înseamnă mai mult” nu înseamnă un tratament mai slab. Înseamnă evitarea unei operații mai ample atunci când nu oferă un beneficiu oncologic suplimentar. Pentru pacienții potriviți, chirurgia de conservare a sânilor urmată de radioterapie poate oferi un control excelent al cancerului, ajutând totodată la menținerea imaginii corporale și a calității vieții.

Viitorul chirurgiei mamare nu este doar despre eliminarea bolilor. Este vorba, de asemenea, despre alegerea operației potrivite pentru pacientul potrivit, cu atenție la siguranță, recuperare și demnitate. Chirurgia oncoplastică reprezintă acest echilibru între tratamentul eficient al cancerului și respectul față de corpul femeii.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)

 

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