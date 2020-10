Coaja de salcie, „aspirina” din natură

Coaja de salcie albă a fost folosită de secole ca remediu natural pentru tratamentul febrei și, de asemenea, pentru scăderea durerii. Aceasta conține un ingredient activ, cunoscut sub numele de salicină, care este transformat de către organism în acid salicilic.

Coaja de salcie albă are mai multe beneficii și există dovezi științifice care susțin acest fapt, motiv pentru care a devenit un remediu alternativ foarte popular și de încredere pentru diverse probleme de sănătate. Coaja este antiinflamatoare, antiseptică, astringentă, diaforetică, diuretică, febrifugă, hipnotică, sedativă și tonică. Datorită amestecului bogat de antioxidanți și compuși organici, funcționează ca un analgezic de mare succes, calmând rapid simptomele inflamației din căile respiratorii, din sistemul gastrointestinal sau articulații.

Decoctul din coajă de salcie este un bun remediu pentru infla­mația și durerea cauzată de artrită, sindromul colonului iritabil și gută. Salcia albă acționează eficient și în protecția împotriva virusurilor și bacteriilor din organism. De asemenea, întărește sistemul imunitar al organismului. Conținutul ridicat de taninuri ajută la calmarea durerilor de stomac și la prevenirea suferinței gastrointestinale în timpul altor boli sau perioade ale sistemului imunitar slăbit.

Scoarța de salcie poate avea o acțiune lentă, însă efectele sale sunt de lungă durată, ceea face ca acest remediu să fie unul eficient. Astfel, preparatele din coajă combat migrenele, prin scăderea tensiunii arteriale din capilarele mici și din vasele de sânge din cap, reducând presiunea și ameliorând acele simptome dureroase. Pot fi folosite și ca metodă preventivă pentru durerile de cap obișnuite. Proprietățile antiinflamatorii ale scoarței de salcie sunt benefice și pentru reducerea febrei. În combinație cu alte plante ce au ca acțiune arderea grăsimilor din organism și stimularea metabolismului, are un efect foarte bun pentru tratamentul obezității. Totodată, este un remediu excelent și pentru durerile de spate, datorită pre­zenței salicinei. Indiferent dacă se aplică local sau intern, aceasta ajută la creșterea fluxului de sânge către piele, datorită antio­xi­danților pe care îi conține, reducând, în același timp, aspectul ridurilor. În plus, poate elimina inflamația pielii și diminua durerea cauzată de mușcături de insecte.

Coaja de salcie poate fi achiziți­o­nată de la multe farmacii și de la aproape orice magazin naturist sub formă de pudră încapsulată. Doza recomandată pentru ameliorarea durerii este de 240 miligrame pe zi. Poate fi găsită și sub formă de tinctură distilată. Ca un substitut antiinflamator și de ameliorare a durerii, luați câte una-două picături pe zi. De fiecare dată când consumați coajă de salcie, sub diferite forme de utilizare, discutați cu un specialist sau cu un farmacist.

Rețete de preparate

Ceaiul cu coajă de salcie albă uscată, administrat de trei până la patru ori pe zi, ajută la combaterea insuficienței renale.

Infuzia din coajă de salcie are un efect calmant și este utilă în tratamentul insomniei nervoase. Când este adăugată în apa de baie, infuzia prezintă un beneficiu real în ameliorarea durerilor reumatismale.

Pentru artrită tăiați coajă de salcie albă și ghimbir. Preparați o infuzie și consumați câte o cană, de două ori pe zi.

Pentru bursită luați 2 grame de scoarță măcinată și amestecați cu 250 ml de apă, fierte pentru 10 minute. Puteți consuma câte patru-cinci căni pe zi.

Pentru obezitate faceți un decoct, consumând câte 5 ml o dată pe zi.