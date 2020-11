Efectul antioxidant al nucilor caju

Cunoscute și în România, nucile de caju constituie unul dintre cele mai prețioase rezervoare de nutrienți și de substanțe folositoare organismului. De aceea, ele sunt recomandate pentru consum în dieta persoanelor care doresc să slăbească. De asemenea, efectele puternic antioxidante, mai ales dacă semințele sunt prăjite uscat, fac din caju un excelent aliment pentru protejarea sănătății inimii.

Caju este o sămânță în formă de rinichi, provenită din arborele de caju - un arbore tropical, originar din Brazilia, dar cultivat în prezent în țările calde din întreaga lume. Deși în mod obișnuit sunt denumite nuci de copac și sunt comparabile nutrițional cu acestea, nucile de caju sunt cu adevărat bogate în substanțe nutritive și compuși benefici sănă­tății organismului. La fel ca majoritatea nucilor, cele de caju pot ajuta la un management mai bun al nivelului de zahăr din sânge, pot contribui la păstrarea stării de sănătate a inimii și pot fi folosite în diete.

Sămânța caju are în componența sa o serie de nutrienți, calorii, proteine, grăsimi, carbohidrați, fibre, cupru, magneziu, mangan, zinc, fier, seleniu, tiamină, vitamina K, vitamina B6. Este bogată în special în grăsimi nesaturate, care sunt legate de un risc mai mic de deces prematur și de apariție a bolilor de inimă. De asemenea, aceste nuci au un conți­nut scăzut de zahăr, constituie o sur­să de fibre și au o cantitate de pro­teine echivalentă cu cea din carnea gătită. În plus, caju conține o cantitate semnificativă de cupru, un mineral esențial pentru producerea de energie, dezvoltarea sănătoasă a creierului și pentru un sistem imu­nitar puternic. Reprezintă și o sursă excelentă de magneziu și mangan, substanțe nutritive importante pentru sănătatea oaselor.

Totodată, caju este o sursă bogată de polifenoli și carotenoizi - două clase de antioxidanți găsiți și în alte nuci care mențin corpul sănătos prin neutralizarea moleculelor cauzatoare de daune, cunoscute sub numele de radicali liberi. La rândul său, acest lucru ajută la reducerea infla­mației.

Semințele prăjite de caju au o acțiune antioxidantă mai ridicată decât semințele crude. Având puține calorii, dar un conținut bogat în fibre, ajută la reducerea senzației de foame și la creșterea senzației de sațietate, de aceea sunt recomandate atunci când dorim să pierdem din greutate.

Dietele bogate în nuci, inclusiv caju, sunt legate de un risc mai mic de boli, cum ar fi accidentul vascular cerebral și bolile de inimă. Aportul regulat de caju, 30-100 g pe zi, poate reduce tensiunea arterială și nivelul trigliceridelor din sânge. Înlocuirea alimentelor cu conținut ridicat de carbohidrați și zahăr cu nuci de caju poate contribui la reducerea nivelului de zahăr din sânge.

Caju integral sau măcinat poate fi, de asemenea, încorporat într-o varietate de feluri de mâncare, de la supă până la salate sau tocană.

Untul de caju este indicat în dieta de fiecare zi. Se poate întinde pe pâine prăjită sau se poate amesteca în iaurt sau fulgi de ovăz. De asemenea, puteți prelucra unt de caju împreună cu ovăz și fructele uscate preferate pentru a face fursecuri de casă, fără coacere. Caju poate fi, de asemenea, înmuiat și amestecat cu oțet de mere sau suc de lămâie pentru a face smântână vegetală sau cremă de brânză.

Caju prăjit sau sărat din comerț poate conține niveluri ridicate de uleiuri adăugate sau sare, de aceea cel mai bine ar fi să-l coaceți acasă. Împrăștiați caju crud într-un singur strat pe o tavă de copt și prăjiți-l uscat la 188 grade C, timp de 8-15 minute (prăjirea uscată îmbunătățește activitatea antioxidantă).