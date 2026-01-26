Medic, despre utilizarea aspirinei în scop preventiv

Data: 29 Ianuarie 2026

Cât de sigură și în ce măsură ajută aspirina luată preventiv împotriva unor probleme cardiovasculare? Considerată de mulți un adevărat „remediu-minune”, aspirina ar trebui totuși luată doar la indicația unui medic, având în vedere că există și efecte adverse care pot fi chiar grave.

„Ghidurile pe care le avem în acest moment spun cam așa: aspirina nu este un medicament pe care trebuie să-l luăm toți preventiv, ca să nu facem infarct sau accident vascular cerebral. A existat această modă și a fost destul de răspândită, inclusiv printre medici, dar nu se baza pe nimic. Nu se baza pe studii, ci pe niște observații. Mai degrabă, era o intuiție, că e bine să luăm pentru ca sângele să fie mai sub­țire”, a explicat într-un interviu pentru DCnews medicul cardiolog Gabriel Tatu-Chițoiu.

În 2018 au fost publicate trei mari studii care au arătat că aspirina are, de fapt, un efect benefic în prevenția secundară, adică la pacienții care au avut un AVC sau un infarct miocardic acut. În astfel de cazuri, chiar este indicat să se ia aspirină, pentru a nu se repeta episoade de acest fel.

Există, totuși, și un risc hemoragic, atrage atenția doctorul Gabriel Tatu-Chițoiu. Aspirina este cunoscută că poate provoca ulcer, hemoragie digestivă și chiar cerebrală. La pacienții care au trecut printr-un AVC sau un infarct, beneficiile utilizării aspirinei depășesc riscul hemoragic, motiv pentru care aceasta este indicată.

În cazul persoanelor care nu au trecut printr-un AVC sau un infarct, studiile menționate au ajuns însă la concluzia că riscul hemoragic este mai mare decât beneficiul de prevenție, concluzie diferită de ceea ce recomandau ghidurile in­ternaționale. Astfel, se recomandă ca pacienții cu vârste între 40 și 59 de ani să utilizeze aspirina numai atunci când riscul de a face un infarct sau un AVC este mai mare de 10%. (I.N.)