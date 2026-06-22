Rolul stilului de viață în prevenirea îmbătrânirii premature

Îmbătrânirea este un proces biologic natural care începe încă din a doua decadă de viață. Odată cu înaintarea în vârstă apare o inflamație cronică de intensitate redusă, care accelerează degradarea celulară și favorizează apariția fragilității. Acest fenomen este implicat în dezvoltarea unor afecțiuni frecvente la vârstnici, precum bolile cardiovasculare, diabetul zaharat de tip 2, osteoporoza, sarcopenia și declinul cognitiv. Deși factorii genetici au un rol important, stilul de viață poate influența semnificativ ritmul îmbătrânirii. Menținerea sănă­tății fizice și cognitive se bazează pe câteva obiceiuri esențiale.

O alimentație echilibrată presupune limitarea alimentelor ultraprocesate și consumul de produse integrale, proteine de calitate (ouă, carne slabă, pește, lactate), legume, fructe, nuci și ulei de măs­line. La vârstnici, aportul proteic trebuie distribuit uniform pe parcursul zilei pentru menținerea masei musculare. Vitamina D este importantă pentru sănătatea oaselor și a mușchilor și trebuie suplimentată doar la recomandarea medicului, în cazul unui deficit confirmat.

Hidratarea adecvată este la fel de importantă, deoarece senzația de sete scade odată cu vârsta. Un aport suficient de lichide susține metabolismul și funcția musculară, reducând riscul de sarcopenie. În lipsa contraindicațiilor, se recomandă aproximativ 30-35 ml apă/kg corp/zi.

Activitatea fizică regulată este esen­țială. Chiar și 15-30 de minute de mișcare zilnică sunt mai eficiente decât exercițiile intense efectuate ocazional. Exercițiile trebuie adaptate capacității fiecărei persoane și nu ar trebui să provoace dureri sau amețeli.

Somnul de 7-8 ore pe noapte contribuie la refacerea organismului. Un program regulat de somn, aerisirea camerei și evitarea ecranelor înainte de culcare pot îmbunătăți calitatea odihnei.

La fel de importante sunt menținerea relațiilor sociale și controalele medicale periodice. Izolarea și singurătatea cresc riscul de depresie, sedentarism și pierdere a masei musculare, în timp ce interacțiunea socială stimulează activitatea cognitivă și menține motivația pentru un stil de viață activ. Evaluările medicale permit depistarea precoce a dezechilibrelor și instituirea tratamentului adecvat.

Adoptarea din timp a unui stil de viață sănătos reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbătrânirii premature și a sindromului de fragilitate, contribuind la menținerea independenței și a unei bune calități a vieții.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)