Tehnologia în sănătate trebuie construită împreună cu pacienții

Digitalizarea sănătății nu mai aparține viitorului, ci face deja parte din viața de zi cu zi. Programările online, consultațiile la distanță, aplicațiile pentru monitorizarea stării de sănătate, dosarele medicale electronice și inteligența artificială sunt instrumente care pot îmbunătăți accesul la servicii medicale, comunicarea dintre pacient și medic și personalizarea îngrijirii. Totuși, progresul tehnologic trebuie însoțit de responsabilitate. În centrul sistemului de sănătate rămâne pacientul, cu nevoia sa de încredere, siguranță, explicații clare și respect pentru viața privată. De aceea, digitalizarea nu trebuie realizată doar pentru pacienți, ci și împreună cu aceștia.

Telemedicina, aplicațiile mobile, dispozitivele inteligente și inteligența artificială pot facilita accesul la îngrijiri medicale, monitorizarea bolilor cronice și prevenția. În același timp, apar întrebări firești: Cine are acces la datele medicale, cum sunt acestea protejate și cât de mult poate influența un algoritm deciziile medicale? La fel de important este ca tehnologia să simplifice, nu să îngreuneze relația dintre pacient și sistemul de sănătate. Răspunsurile nu pot veni doar din partea medicilor, cercetătorilor sau specialiștilor în tehnologie. Experiența și opiniile pacienților sunt esențiale pentru dezvoltarea unor soluții digitale utile și ușor de utilizat. O aplicație performantă poate fi dificil de folosit pentru o persoană vârstnică sau poate genera neîncredere dacă utilizatorii nu înțeleg cum sunt colectate și utilizate datele lor. În acest context, încrederea devine la fel de importantă ca inovația.

Tehnologia trebuie să creeze punți între medici și pacienți, între cercetare și practica medicală și între performanța tehnică și nevoile reale ale oamenilor. Acest lucru este posibil doar prin dialog și prin implicarea pacienților în dezvoltarea și evaluarea soluțiilor digitale.

Vă invităm să participați la un chestionar care urmărește să exploreze experiența și opiniile pacienților privind utilizarea tehnologiilor digitale în sănătate. Răspunsurile sunt confidențiale și anonime și vor fi utilizate exclusiv în scop științific, în cadrul proiectului RoMD-MedAI - „Analiza strategică a perspectivelor pacienților și medicilor privind integrarea inteligenței artificiale și procesarea datelor medicale în sistemele de sănătate din România și Republica Moldova“ (PN-IV-PCB-RO-MD-2024-0435). Completarea chestionarului durează doar câteva minute și poate contribui la dezvoltarea unor soluții digitale mai apropiate de nevoile reale ale pacienților.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)