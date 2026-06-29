Vaccinul care poate preveni un cancer

Există în medicină dorințe care par prea îndrăznețe ca să fie reale. Una dintre ele este să poți opri un cancer înainte să se nască. Pentru cancerul de col uterin, această dorință a devenit, în bună măsură, realitate, printr-un vaccin.

O infecție mai răspândită decât credem

În spatele acestei boli stă un virus obișnuit, mult mai frecvent decât ne-am imagina. HPV se transmite preponderent pe cale sexuală, dar tocmai pentru că este atât de răspândit, marea majoritate a oamenilor intră în contact cu el la un moment dat în viață. Este o realitate biologică ce privește, deopotrivă, femei și bărbați.

De cele mai multe ori, organismul îl învinge singur, fără ca persoana să afle vreodată. Uneori, însă, infecția persistă în tăcere, ani la rând, și abia târziu poate deschide drumul către boală. Tocmai această tăcere face din prevenție cea mai înțeleaptă formă de grijă.

De ce protejăm din timp

Vaccinul anti-HPV nu este un tratament, ci un scut pregătit dinainte. El „antrenează” sistemul imunitar să recunoască și să respingă virusul, astfel încât, la o eventuală întâlnire viitoare, corpul să fie deja apărat.

Momentul ideal de administrare este la vârste tinere, înainte de orice expunere posibilă, când protecția este completă. Asta nu înseamnă, însă, că mai târziu nu mai are rost. HPV are numeroase tulpini, iar vaccinul protejează împotriva celor cu care organismul nu a intrat încă în contact. De aceea, vaccinarea rămâne utilă și pentru adulți, chiar și pentru cei care au întâlnit deja virusul. A te proteja din timp este forma cea mai bună de grijă, dar a o face oricând nu este niciodată prea târziu.

Cum poate fi obținut în România

Vestea bună este că această protecție este, la noi, accesibilă. Vaccinul HPV este gratuit pentru fete și băieți cu vârsta între 11 și 26 de ani (până la împlinirea vârstei de 27 de ani), pe baza unei rețete eliberate de medicul de familie, vaccinul fiind apoi ridicat din farmacie. Pentru femeile cu vârsta între 27 și 45 de ani, vaccinul este compensat în proporție de 50%.

Un gest mic, o protecție pe viață

Privit din afară, totul pare neînsemnat: câteva minute, o înțepătură. Greu de crezut că un gest atât de mic poate sta în calea unei boli atât de grele. Și totuși, exact aici se află frumusețea acestei descoperiri.

A vaccina un copil împotriva HPV nu înseamnă a te teme de viitor, ci a-l proteja cu blândețe. Înseamnă a alege, dintr-o iubire tăcută și prevăzătoare, ca un drum dureros să nu înceapă niciodată. În centrul acestei tehnologii nu stă virusul, ci omul pe care vrem să-l ferim de suferință.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)