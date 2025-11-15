Cel ce face voia lui Dumnezeu devine fratele Său

Data: 15 Noiembrie 2025

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XLIV, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 521-522

„(Iisus) îi învață să caute înrudirea cealaltă, mai mare și mai proprie decât aceasta, înrudirea după virtute. Lucrul acesta l-a urmărit Hristos și acum, dar o spune mai blând, mai cu grijă. Vorbea Mamei Lui! N-a spus: Nu este Mama Mea, nici aceia nu sunt frații Mei, pentru că nu fac voia Mea! Nu i-a ocărât, nici nu i-a osândit, ci i-a făcut stăpâni pe voința lor; și grăindu-le cu blândețe, a spus: Cel ce face voia Tatălui Meu, acela este fratele Meu, sora Mea și mama Mea (Matei 12, 50). Deci de vor să fie așa, să meargă pe această cale! Când femeia aceea a strigat, zicând: Fericit este pântecele care Te-a purtat, Hristos n-a spus: Nu este Mama Mea, ci: Dacă vrea să fie fericită, să facă voia Tatălui Meu. Unul ca acesta Îmi este frate, soră și mamă! Vai, ce cinste! Vai, ce virtute! La ce înălțime amețitoare urcă Hristos pe cel care face voia Lui. Câte femei n-au fericit pe Sfânta Fecioară și pântecele Ei! Câte femei nu s-au rugat să ajungă astfel de mame! Ar fi dat orice! Dar ce le împiedică? Nimic! Iată Hristos ne-a deschis cale largă și a dat putință nu numai femeilor, dar și bărbaților să ajungă la această vrednicie. Dar, mai bine spus, la una cu mult mai mare. Că facerea voii lui Hristos ne face cu mult mai mult mame ale lui Hristos decât durerile nașterii. Deci dacă merită să fie fericită Maica Domnului, apoi cu mult mai mult trebuie să fie fericiți cei ce ajung mame ale lui Hristos, prin facerea voii Lui, cu cât aceasta din urmă este și mai proprie. Nu te mărgini numai să dorești să fii mamă a lui Hristos, ci pășește cu multă râvnă și pe calea care te duce la împlinirea dorinței. După ce Hristos a rostit aceste cuvinte, a ieșit din casă. Ai văzut că Domnul i-a și mustrat pe frații și pe Mama Lui, dar a și făcut ce doreau? Același lucru l-a făcut și la nunta din Cana Galileei (Ioan 2, 1-11). Și acolo o ținuse de rău pe Mama Lui, că-I ceruse un lucru într-un timp nepotrivit; cu toate acestea Îi face voia. Când o ține de rău, îi îndreaptă părerile Ei greșite despre El, iar când Îi face voia, Își arată dragostea față de Mama Sa.”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)