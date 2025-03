De ce a vrut Hristos să Se nască din Fecioară?

Data: 24 Martie 2025

Fericitul Augustin, Predici la marile sărbători, Volumul I, Predica 51, 3, în Părinți și Scriitori Bisericești (2014), vol. 13, pp. 60-61

„Căderea a venit prin femeie, însă și mântuirea a venit tot prin femeie.

Așadar, ca să îndeplinească aceasta, Domnul nostru Iisus Hristos S-a făcut Fiul Omului, născându-Se dintr-o femeie. Dar, dacă nu S-ar fi născut din Fecioara Maria, ce l-ar fi lipsit? Cineva (ar putea) spune: A vrut să fie om. Ar fi putut fi om fără a Se naște din femeie, căci și pe primul om pe care l-a făcut, nu l-a făcut din femeie. Iată răspunsul la această (afirmație)! Tu zici: De ce a ales să Se nască dintr-o femeie? Ți se (poate) răspunde: Dar de ce ar fi evitat să Se nască dintr-o femeie? Să presupunem că eu nu aș putea să-ți arăt de ce a ales să Se nască dintr-o femeie, tu arată-mi de ce ar fi trebuit să evite să Se nască dintr-o femeie! Dar s-a spus deja, altădată, că, dacă ar fi ocolit pântecele femeiesc, (ar fi fost) ca și cum ar fi arătat că S-ar fi putut pângări (în vreun anumit fel) de la ea.

Însă, cu cât era mai neprihănit prin firea Sa, cu atât mai puțin trebuia să Se teamă de un pântece trupesc, (în ideea) că ar fi putut să Se întineze acolo, ci, (dimpotrivă,) născându-Se din femeie, a trebuit să ne arate o mare taină. (Este) cu totul adevărat, fraților, și noi mărturisim aceasta, că, dacă Domnul ar fi vrut să fie om fără a Se naște din femeie, I-ar fi fost ușor Măreției (Lui să facă aceasta). Căci, așa cum a putut (să Se nască) din femeie fără bărbat, tot astfel ar fi putut să Se nască fără femeie. Dar prin aceasta ne-a arătat că făptura omenească de ambele sexe nu trebuie să fie lipsită de nădejde în ceea ce o privește. Într-adevăr, sunt două sexe: cel bărbătesc și cel femeiesc. Așadar, dacă ar fi fost bărbat ceea ce se cuvenea să fie - fără a Se naște din femeie, femeile nu ar fi avut nădejde în ceea ce le privește, amintindu-și de primul lor păcat, fiindcă primul om a fost înșelat prin femeie, și ar fi socotit că nu au nici un fel de speranță în Hristos.

Prin urmare, (Hristos) a venit ca bărbat, alegând sexul bărbătesc, și S-a născut dintr-o femeie, pentru a aduce mângâiere femeilor ca și cum li s-ar fi adresat, spunând: Ca să știți că nici o creatură a lui Dumnezeu nu este rea, ci plăcerea rea a pervertit-o, la început, când am făcut omul, am făcut bărbat și femeie. Nu condamn creatura pe care am făcut-o. Iată, M-am născut bărbat, iată, M-am născut din femeie. Așadar, nu condamn creatura pe care am făcut-o, ci păcatele pe care nu le-am făcut. Fiecare sex să-și vadă cinstea sa și fiecare să-și mărturisească nedreptatea sa și fiecare să nădăjduiască mântuirea! Otrava înșelării omului a fost oferită prin mijlocirea femeii, salvarea pentru îndreptarea omului să fie oferită prin femeie!

Femeia să compenseze păcatul (că bărbatul a fost înșelat prin ea), născându-l pe Hristos! Din acest motiv, femeile au fost primele care i-au anunțat pe Apostoli că Hristos a înviat. În Paradis, femeia a vestit bărbatului său moartea, iar, în Biserică, femeile au vestit mântuirea bărbaților.”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)