Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Nu mai avem nevoie de minuni

Nu mai avem nevoie de minuni

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 30 Septembrie 2025

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XXXII, VII-VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 404

„Cereți, oare, să fac minunile pe care le făceau apostolii când intrau în cetele credincioşilor, să curăț leproşii, să alung demonii, să înviez morții? Dar cea mai mare dovadă a nobleței şi dragostei voastre este tocmai aceea că ați crezut în Dumnezeu fără aceste probe. Şi pentru această pricină, şi pentru alta, Dumnezeu a pus capăt minu­nilor. Dacă acum, când nu se mai fac minuni, oamenii înzestrați cu alte însuşiri, de pildă cu înțelep­ciunea sau cu cuvioşia, se laudă atâta, se mândresc şi se dezbină unii de alții, ce prăpăstii nu s-ar face între oameni dacă ar mai săvârşi şi minuni? Că spusele mele nu sunt un simplu gând al meu o mărturisesc corintenii, care erau împărțiți în mai multe partide, tocmai din această pricină (I Corinteni 1, 10-13). Nu căuta, dar, minuni, ci sănătatea sufletului! Nu căuta să vezi un mort înviat; ai aflat doar că toată lumea va învia. Nu căuta să vezi orb tămăduit, ci uită-te că acum toți oamenii văd mai bine şi mai cu folos. Caută şi tu să vezi la fel cu ei şi îndreaptă-ți ochiul tău! Dacă toți am trăi cum trebuie, păgânii ne-ar admira mai mult decât pe făcătorii de minuni. Minunile sunt luate de multe ori drept năluciri şi mai au şi altă faimă rea, deşi minunile făcute de sfinți nu sunt ca acestea; viața curată însă nu poate fi niciodată defăimată aşa; că virtutea închide gurile tuturor. Să ne îngrijim dar de virtute! Mare e bogăția ei şi e mare minune.”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XXIV, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 313

„Dacă facem minuni, noi suntem datornicii lui Dumnezeu; dacă, însă, ducem o viață virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu ni-i datornic.” 

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)

Citeşte mai multe despre:   minuni
vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Creștinul nu poate fi indiferent Patristica
    Creștinul nu poate fi indiferent

    Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântare la Învierea Domnului, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (2015), vol. 14, pp. 170-172 „Ai văzut cât de mare este darul? Păstrează, omule, acest mare dar! Nu

    29 Sep, 2025
  • Iubirea cuprinde toate virtuțile Patristica
    Iubirea cuprinde toate virtuțile

    Sfântul Maxim Mărturisitorul, Epistole, Partea Întâi, Ep. 2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 81, pp. 27-29 „Fiindcă nimic nu e atât de mult în chipul dumnezeiesc ca dumnezeiasca iubire,

    28 Sep, 2025
  • Judecata lui Dumnezeu Patristica
    Judecata lui Dumnezeu

    Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXIV, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 745-746 „... dacă te vei uita la cei ce-au săvârșit virtutea, vei strânge lângă tine

    27 Sep, 2025
  • Domnul iubește milostenia și dreptatea Patristica
    Domnul iubește milostenia și dreptatea

    Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XLV, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 534 „Hristos este fratele tău și împreună-moștenitor. Fă-L și aici pe pământ

    26 Sep, 2025
TOP 6 Patristica