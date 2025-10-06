Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Aspecte dogmatice despre Sfânta Treime

Aspecte dogmatice despre Sfânta Treime

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 06 Octombrie 2025

Sfântul Vasile cel Mare, Epistole, epistola 8, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (2010), vol. 3, pp. 45-46

„Noțiunile asemănător ori neasemănător se atribuie unor cali­tăți. Recunoscând identitatea naturii, noi admitem deoființimea, și pentru Dumnezeire nu admitem ideea de compus pentru că Cel Care, după ființă, este Dumnezeu și Tată, a născut pe Cel Care, după ființă, este Dumnezeu și Fiu. Acest fapt este cel care ne îngăduie să evidențiem consubstanțialitatea sau deoființimea. Într-adevăr, Cel Care, potrivit substanței sau ființei Sale, este Dumnezeu, Acela este deoființă cu Cel Care, după ființă, este Dumnezeu, întrucât și omul e numit uneori dumnezeu, de pildă: Eu am zis: Dumnezei sunteți (Psalmi 81, 6). Chiar și demonul este numit dumnezeu, de pildă: Căci toți dumnezeii neamurilor sunt idoli (Psalmi 95, 5). Însă aceia sunt numiți așa printr-un favor, pe când aceștia, printr-o minciună. Singur Dumnezeu este Dumnezeu după ființă sau după substanță. Iar când spun singur subliniez tocmai ființa lui Dumnezeu, substan­ța cea sfânta și necreată. (...) Tot așa credem că au fost rostite tot în legătură cu firea: Cel care singur are nemurirea (I Timotei 6, 16) și Unuia înțeleptului Dumnezeu (Romani 16, 27) sau Nimeni nu este bun decât Unul Dumnezeu. Într-adevăr, cuvântul unul denotă același lucru ca și singur (Luca 18, 19) și El singur este Cel ce întinde cerurile (Iov 9, 8). La fel să te temi de Domnul Dumnezeul tău și numai Lui sa-I slujești (Deuteronom 6, 13) și nu este Dumnezeu în afară de Mine (Deuteronom 30, 2). Cuvintele unul și singur sunt spuse de Dumnezeu în Scriptură nu pentru a-L deosebi de Fiul ori de Duhul Sfânt, ci împotriva celor care nu sunt dumnezei și care nu sunt numiți așa decât în chip mincinos. De pildă: și au lepădat de la ei pe dumnezeii cei străini și au început să slujească numai Domnului (Judecători 10, 16). Și au îndepărtat fiii lui Israel baalii și tufișurile Astartei și au început să slujească numai Domnului (I Regi 7, 4). Și iarăși, Pavel: Căci deși sunt unii numiți dumnezei, fie în aer, fie pe pământ, totuși pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate, prin Care sunt toate (I Corinteni 8, 5-6). Dar noi ne întrebăm aici de ce, după ce a zis un singur Dumnezeu, nu s-a mulțumit cu acest cuvânt (noi am spus că expresia singur și cuvântul unul, atunci când e vorba de Dumnezeu, arată natura) și de ce a adăugat cuvântul Tatăl, specificând și Hristos? Eu bănuiesc că Pavel, vasul alegerii, a crezut că nu era destul să vestească numai că Fiul este Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dumnezeu.” 

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)

Citeşte mai multe despre:   Sfanta Treime
vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Portretul sfântului Patristica
    Portretul sfântului

    „Sfinţenia este împlinirea umanului“, nota, la începutul unui volum, profesorul de teologie Nichifor Crainic. Îndemnul la sfinţire pe care Hristos îl adresează tuturor oamenilor reprezintă firescul

    04 Oct, 2025
  • Purificarea minții Patristica
    Purificarea minții

    Sfântul Simeon Metafrastul, Parafrază în 150 de capete, 119-121, în Filocalia (2001), vol. 5, p. 338 „Aceasta înseamnă a ne curăți pe noi înșine de toată întinăciunea trupului și a duhului (II

    03 Oct, 2025
  • Botezul și mântuirea noastră Patristica
    Botezul și mântuirea noastră

    Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, cap.15, în Părinți și Scriitori Bisericești (1988), vol. 12, pp. 49-50 „Imitând prin botez îngroparea lui Hristos, pentru că trupurile celor care se botează su

    02 Oct, 2025
TOP 6 Patristica