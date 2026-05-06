Să nu dăm vina pe alții!

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 555

„În anul 1907, răposând stareța, a fost aleasă în locul ei maica Domnica Dumitrescu. Ea a condus Mănăstirea Nămăești 31 de ani, ostenindu-se ziua și noaptea pentru folosul de obște și mântuirea fiicelor sale duhovnicești. Maica Domnica s-a nevoit mult și pentru refacerea bisericii și a chiliilor arse în timpul Primului Război Mondial. Apoi a adunat mai multe ucenice pe care le-a crescut și le-a învățat frica Domnului, căci era plină de înțelepciune.

Dacă vreuna dintre ele pătimea vreo ispită, îndată îi zicea:

– Soro, când faci vreun păcat, ocărăște-te pe tine, iar nu pe altul, ca să ai mai multă liniște.

Altădată zicea:

– Prin păcat se depărtează harul lui Dumnezeu. Iar glumele, deși nu îndepărtează harul, nu te lasă să sporești duhovnicește.

Dacă se întâmpla vreo neînțele­gere între ucenicele ei, le sfătuia pe fiecare, zicând:

– Silește-te, maică, din toate puterile sufletului să găsești vina în inima ta, ca să nu urăști pe nimeni niciodată. Că pe cel ce urăște Evanghelia îl pune în rând cu ucigașii de oameni. Ferește-ne, Doamne, de această osândă!

În anul 1938, stareța Domnica a adormit cu pace în vârstă de 80 de ani.”

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)