Sfaturi părintești

Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre slava deșartă și despre cum trebuie să își crească părinții copiii, 17-19, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 16, pp. 351-352

„(Cuvintele mele) nu sunt însă nimicuri, ci idei de foarte mare însemnătate. Dacă o fată este crescută în casa părintească în dragostea și patima după podoabe feme­iești, când va pleca din casa părin­ților, va fi de nesuferit soțului ei și greu de mulțumit și mai împovărătoare decât cei care strâng impozitele. V-am mai spus și altă dată că răul greu poate fi îndepărtat din lume, din pricină că nici un om nu are grijă de copii, nimeni nu le vorbește despre feciorie, nimeni nu le spune despre cumpătare, nimeni nu-i învață să disprețuiască averile și măririle, nimeni nu le vorbește despre poruncile vestite din Scripturi.

Ce se va întâmpla cu copiii noștri dacă n-au chiar din prima vârstă educatori? Dacă oamenii care au fost educați chiar de când s-au născut și au fost instruiți până la bătrânețe nu reușesc totuși să ajungă oameni desă­vârșiți, cât rău nu vor săvârși cei care de la începutul vieții lor au fost obișnuiți să audă vorbin­du-li-se numai despre lucrurile pământești? În vremea noastră, fiecare părinte își dă toată silința să-i învețe pe copiii lui artele, literatura, oratoria, dar nici unul nu se interesează cât de puțin să educe sufletul lor.

Nu încetez de a vă îndemna, de a vă ruga și a vă cere ca, înainte de toate celelalte, să dați copiilor voștri o bună educație. Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin aceasta. De altfel, ai și răsplată. Ascultă ce spune Pavel: [...] dacă vor stărui, cu înțelep­ciune, în credință, în dragoste și în sfințenie (I Timotei 2, 15). Dacă ai nenumărate păcate adunate în con­știința ta, atunci născocește o iertare a păcatelor tale, și anume: crește un atlet pentru Hristos. Prin aceste cuvinte nu-ți spun: Nu-l lăsa să se căsătorească! Trimite-l în pustie! ­Pregă­tește-l să îmbrățișeze viața monahilor! Nu-ți spun asta! Aș vrea negreșit și aș dori ca toți să îmbră­țișeze (viața monahală), dar nu silesc pe nimeni, pentru că o astfel de viață pare prea greu de purtat. Crește un atlet pentru Hristos! Învață-ți copilul din prima vârstă să trăiască cu evlavie, chiar dacă este în lume!”

(Cuvânt patristic, Pr. Narcis Stupcanu)