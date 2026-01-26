Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur la Constantinopol în anul 438 şi aşezarea lor în Biserica Sfinţilor Apostoli. El a fost Arhiepiscop al Constantinopolului în timpul împăratului Arcadie (395-408) şi al soţiei acestuia, Eudoxia. Ei sunt autorii înlăturării din scaunul de arhiepiscop a sfântului ierarh şi tot ei l-au exilat. Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur a murit la Comane, în Pont, în ziua de 14 septembrie 407. În anul 408, pe tronul imperial a urcat fiul lui Arcadie, împăratul minor Teodosie al II-lea (408-450), care a fost ajutat în treburile administrative de sora sa, evlavioasa Pulheria, care a transformat palatul imperial într-un loc al rugăciunii și trăirii autentice creștine. În acest timp, s-au întors din exil mai mulți prieteni ai Sfântului Ioan Gură de Aur, care l-au convins pe împărat să aducă moaștele sfântului în Constantinopol. Cei trimişi nu au putut să-şi împlinească misiunea, deoarece racla era ţinută de o putere dumnezeiască, motiv pentru care împăratul a redactat o epistolă în chip de rugăciune. În momentul când cei trimiși au pus epistola împăratului pe sfintele moaște, racla a putut fi ridicată cu ușurință. Împăratul Teodosie a venit alături de toți senatorii și de mii de oameni din Constantinopol să întâmpine sfân­tul odor, cerând iertare sfântului pentru nedreptăţile comise de părinţii lui. Cinstitele moaște au fost duse întâi în Biserica Sfântului Apostol Toma din Constantinopol, apoi la Biserica Sfintei Irina, unde au fost așezate în tronul Arhiepiscopului de Constantinopol. Acesta a fost un gest simbolic, care arată repunerea sa în demnitatea de Arhiepiscop din care fusese scos pe nedrept. Sfintele moaște au fost duse în Biserica Sfinților Apostoli, unde au fost așezate în Sfântul Altar, iar în timpul Sfintei Liturghii care s-a săvârșit atunci s-au întâmplat minuni. De atunci, la 27 ianuarie, Biserica Ortodoxă sărbă­torește aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur la Constantinopol.