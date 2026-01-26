Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Sinaxar Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur

Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sinaxar
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 27 Ianuarie 2026

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur la Constantinopol în anul 438 şi aşezarea lor în Biserica Sfinţilor Apostoli. El a fost Arhiepiscop al Constantinopolului în timpul împăratului Arcadie (395-408) şi al soţiei acestuia, Eudoxia. Ei sunt autorii înlăturării din scaunul de arhiepiscop a sfântului ierarh şi tot ei l-au exilat. Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur a murit la Comane, în Pont, în ziua de 14 septembrie 407. În anul 408, pe tronul imperial a urcat fiul lui Arcadie, împăratul minor Teodosie al II-lea (408-450), care a fost ajutat în treburile administrative de sora sa, evlavioasa Pulheria, care a transformat palatul imperial într-un loc al rugăciunii și trăirii autentice creștine. În acest timp, s-au întors din exil mai mulți prieteni ai Sfântului Ioan Gură de Aur, care l-au convins pe împărat să aducă moaștele sfântului în Constantinopol. Cei trimişi nu au putut să-şi împlinească misiunea, deoarece racla era ţinută de o putere dumnezeiască, motiv pentru care împăratul a redactat o epistolă în chip de rugăciune. În momentul când cei trimiși au pus epistola împăratului pe sfintele moaște, racla a putut fi ridicată cu ușurință. Împăratul Teodosie a venit alături de toți senatorii și de mii de oameni din Constantinopol să întâmpine sfân­tul odor, cerând iertare sfântului pentru nedreptăţile comise de părinţii lui. Cinstitele moaște au fost duse întâi în Biserica Sfântului Apostol Toma din Constantinopol, apoi la Biserica Sfintei Irina, unde au fost așezate în tronul Arhiepiscopului de Constantinopol. Acesta a fost un gest simbolic, care arată repunerea sa în demnitatea de Arhiepiscop din care fusese scos pe nedrept. Sfintele moaște au fost duse în Biserica Sfinților Apostoli, unde au fost așezate în Sfântul Altar, iar în timpul Sfintei Liturghii care s-a săvârșit atunci s-au întâmplat minuni. De atunci, la 27 ianuarie, Biserica Ortodoxă sărbă­torește aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur la Constantinopol. 

Citeşte mai multe despre:   Sfantul Ioan Gura de Aur
