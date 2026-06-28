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Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Sinaxar Aducerea moaştelor Sf. Mc. doctori fără de arginţi Chir şi Ioan (Dezlegare la peşte)

Aducerea moaştelor Sf. Mc. doctori fără de arginţi Chir şi Ioan (Dezlegare la peşte)

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Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 28 Iunie 2026

Aducerea moaştelor Sfinţilor Mucenici doctori fără de arginţi Chir şi Ioan (412) - aceşti Sfinţi sunt sărbătoriţi şi pe 31 ianuarie, la ziua martiriului lor. Sfântul Chir era din Alexandria Egiptului, iar Sfântul Ioan din oraşul Edesa, în Siria. Ei suferă moarte martirică pentru vestirea credinţei în Hristos în vremea împăratului persecutor Dioclețian (284-305), prin tăierea capetelor cu sabia. După sfârşitul lor mucenicesc, „nişte creştini au luat trupurile lor şi le-au îngropat cu cinste, în loc tainic, unde au rămas multă vreme, încât, cu timpul, locul îngropării lor a fost uitat. După 100 de ani, pe vremea împăratului Arcadie (395-408), vrând Teofil, Patriarhul Alexandriei, să ridice o biserică în oraşul Canopus, s-au aflat cinstitele moaşte ale celor doi Mucenici ai lui Hristos, Chir şi Ioan. Cum aproape de Canopus era un sat, care se numea Manutin, cu o veche capişte idolească şi o puternică lucrare a duhurilor necurate, îngerul Domnului s-a arătat Sfântului Chiril, nepotul şi urmaşul lui Teofil în scaunul Alexandriei, poruncindu-i să ducă cinstitele moaşte ale Sfinţilor Chir şi Ioan la locul numit Manutin, pentru că, astfel, va fugi de acolo diavoleasca putere. Sfântul Chiril, făcând aceasta, a adus sfintele moaşte din Canopus la Manutin şi îndată s-au izgonit de acolo duhurile necurate. Cinstitele moaşte au devenit izvor de vindecare, încât demonizaţii se izbăveau, bolnavii se lecuiau, orbii vedeau, ologii umblau şi se dădea oamenilor toată tămăduirea” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul X, luna iunie).

 

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