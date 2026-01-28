Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei

Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie numit Teoforul, adică „purtătorul de Dumnezeu”, a fost episcop în Antiohia în timp ce la Roma era împărat Traian (98-117). El a fost ucenic al Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul. Pentru credinţa sa în Hristos, a fost osândit la moarte şi a suferit martiriul la Roma, fiind aruncat la fiare sălbatice. Sfârşitul său mucenicesc este pomenit de Biserică la 20 decembrie. Astăzi, facem pomenire de aducerea sfintelor lui moaşte de la Roma la Antiohia. După martiriul său, creştinii din Roma, alături de cei care l-au însoţit din Antiohia, au adunat cu grijă osemintele care au mai rămas şi le-au pus în afara zidurilor Romei. De aici vor fi luate, tot în timpul domniei împăratului Traian, şi trimise la Antiohia, pentru întărirea şi mângâierea celor pe care i-a păstorit ca episcop Sfântul Ignatie. Călătoria sfintelor moaşte de la Roma la Antiohia a fost una triumfală, ca a unui erou al credinţei, fiind întâmpinate cu multă bucurie de creştinii din localităţile de pe drumul către Siria. La Antiohia, sfintele moaşte ale Sfântului Ignatie au fost aşezate în cimitirul de lângă poarta Dafne a oraşului. În timpul împăratului Teodosie al II-lea (408-450), au fost aşezate într-o biserică din Antiohia închinată sfântului, fiind cinstite de creştini cu multă evlavie ca pe un odor de mare preţ. Sfintele moaşte ale Sfântului Ignatie au fost mutate în decursul timpului de mai multe ori. Părintele ieromonah Macarie de la Mănăstirea athonită Simonos Petra menţionează mutarea sfintelor moaşte în anul 540, când Antiohia a fost cucerită de perşi, şi în 637, când acelaşi oraş era ameninţat de ofensiva arabă. Tot ieromonahul athonit precizează că în faţa pericolului islamic, negustorii din Antiohia au plecat în Occident, luând cu ei sfintele moaşte ale Sfântului Ignatie. Au ajuns la Roma, fiind aşezate în Biserica Sfântului Clement. Fragmente din sfintele moaşte au fost împărţite în diferite localităţi din Italia, Franţa, Belgia şi Germania. Capul sfântului s-a păstrat o perioadă la Praga, iar din 1559 a fost adus la Roma.