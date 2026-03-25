Buna Vestire (Dezlegare la peşte)

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi Buna Vestire „a Preasfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioară Maria”. Buna Vestire este ziua Întrupării Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Despre Întruparea Domnului textele aghiografice la sărbătoarea Bunei Vestiri ne relatează, pe baza Sfintei Scripturi a Noului Testament şi a Sfintei Tradiţii, că Dumnezeu Tatăl la plinirea vremii a trimis în lume pe „Fiul Său Cel Unul-Născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască neamul omenesc”. El „S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om” după cum mărturisim în Crez. Sfânta Fecioară Maria trăia în Nazaret, localitate din Galileea, atunci când a primit Buna Vestire a Întrupării Domnului de la Arhanghelul Gavriil. Acest lucru s-a întâmplat în cea de-a şasea lună de la zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului. Sfântul Evanghelist Luca ne relatează momentul Bunei Vestiri şi Întruparea Domnului arătând că îngerul a venit la Prea­sfânta Fecioară Maria, adresându-i cuvintele: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei” (Luca 1, 28). Închinarea arhanghelului a tulburat-o, lucru remarcat de aghiografie: „S-a tulburat, dar nu s-a înfricoșat tare, ci s-a minunat de lucrul cel nou, neaștep­tat și fără de veste”. Imediat a venit şi lămurirea din partea îngerului: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu” (Luca 1, 30). Pentru că a aflat har la Dumnezeu, ea devine Maica Domnului, lucru mărturisit de Arhanghelul Gavriil: „Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Luca 1, 31-33). Singurul lucru pe care nu-l înţelege Fecioara din cuvintele îngerului este cum se va întâmpla acest lucru „de vreme ce nu ştiu de bărbat”. „Şi, răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema” (Luca 1, 35). Momentul Întrupării Domnului are loc atunci când Preasfânta Fecioară Maria acceptă Buna Vestire a îngerului: „Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1, 38). În Proloage ni se spune că, „zicând acestea Fecioara, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu S-a zămislit, ca prunc omenesc, prin venirea Duhului Sfânt, în pântecele Preacuratei, iar îngerul s-a făcut nevăzut de ea. Aşa a început taina mântuirii: Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului Se face, Dumnezeu S-a făcut om, ca pe om să-l mântuiască, cu vrerea şi cu rânduiala Lui, din nespusă dragoste pentru făptura Sa”.