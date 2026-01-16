Cinstirea lanţului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul

În această zi pomenim aşezarea, în Biserica Sfinţilor Apostoli din Constantinopol, a lanţului cu care a fost legat Sfântul Apostol Petru în temniţă. Cinstim acest lanţ mulţumind lui Hristos pentru modul minunat în care l-a scăpat de la moarte pe Apostolul Său. Din capitolul al 12-lea din cartea Faptele Sfinţilor Apostoli aflăm despre această izbăvire minunată. Regele Iudeei, Irod Agripa, l-a arestat pe Sfântul Apostol Petru urmând să-l scoată înaintea poporului după Paşti.

Apostolul lui Hristos a fost legat cu două lanţuri de fier şi pus să stea între doi soldaţi care-l păzeau, iar în faţa uşii se mai aflau alţi paznici. Sfântul Petru era păzit de „patru străji de câte patru ostaşi”. În noaptea ce preceda ziua în care Apostolul trebuia să fie scos înaintea poporului pentru a fi ucis, îngerul Domnului a venit în temniţă şi, lovindu-l în coapsă, l-a trezit pe Sfântul Petru şi l-a scos afară, căzând de pe el lanţurile cu care era legat. Apostolul îndrumat de înger a trecut fără greutate peste toate posturile de pază şi apoi „de poarta cea de fier care duce în cetate”, care s-a deschis singură. Ajungând în cetatea Ierusalimului, îngerul „s-a depărtat de la el”.

După această minunată izbăvire din temniţă, Sfântul Apostol Petru a pornit să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu în alte părţi. Unii creştini au găsit lanţurile cu care fusese legat Sfântul Apostol Petru şi le-au păstrat cu mare grijă, socotindu-le un semn dumnezeiesc şi o mărturie a purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru Biserica Sa şi pentru slujirea Cuvântului Său. Ei cinsteau cu evlavie aceste lanţuri şi le-au păstrat din generaţie în generaţie. Aceste lanţuri au ajuns la Sfântul Iuvenalie, Patriarhul Ierusalimului, în secolul 5. În timpul patriarhatului său, împărăteasa Evdochia, soţia împăratului Teodosie cel mic, s-a ocupat de înfrumuseţarea Locurilor Sfinte de la Ierusalim şi din Ţara Sfântă. De aceea Patriarhul Iuvenalie i-a dăruit lanţurile cu care fusese legat Sfântul Apostol Petru, pe care împărăteasa Evdochia le-a dus la Constantinopol. Un lanţ l-a dat Bisericii Sfinţilor Apostoli din Constantinopol şi celălalt l-a trimis la Roma fiicei sale, Licinia Eudoxia, soţia împăratului Valentinian al III-lea, care l-a pus în Biserica Sfântului Apostol Petru, zidită de ea pe colina Escvilin din Roma, unde ea a pus şi un alt lanţ, cu care împăratul Nero îl legase pe Sfântul Apostol Petru înainte de mucenicia lui la Roma.

Aşa s-a ajuns ca în fiecare an la 16 ianuarie să pomenim cinstitul lanţ al Sfântului Petru, amintin­du-ne de minunata izbăvire a Apostolului întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru.