Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, Episcopul Seleuciei

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, Episcopul Seleuciei

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 24 Martie 2026

Sfântul Ierarh Artemon (secolul I) era din cetatea Seleucia, din Pisidia (Asia Mică), şi a trăit în epoca apostolică din primul secol al istoriei creştine. În timpul activităţii sale misionare, Sfântul Apostol Pavel a ajuns în cetatea Seleucia şi aici l-a aflat pe Artemon, un om plin de fapte bune şi cunoscut de toţi locuitorii cetăţii. Apostolul nea­murilor l-a găsit pe Artemon „întărit în credinţa lui Hristos şi plin de dumnezeiască înţelepciune”, de aceea „l-a pus păstor şi învăţător al poporului, hirotonindu-l pe el ca întâiul episcop în Seleucia Pisidiei” (Proloagele). Sfântul Artemon i-a păstorit bine pe creştinii din Seleucia, fiind „tuturor liman de mântuire”. El a avut grijă de săraci, de văduve şi de orfani, fiind „doctor sufletelor şi trupurilor, precum şi făcător de minuni”. Sfântul Artemon, în toate zilele vieţii sale ca episcop, s-a ostenit să vestească Evanghelia lui Hristos şi să păstorească înțelept creştinii din Seleucia. El a trecut la Domnul „la adânci bătrâneţi”, după cum aflăm din Proloage. 

 

  Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Cuv. Serapion (Pomenirea celor adormiți)
    Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Cuv. Serapion (Pomenirea celor adormiți)

    Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul (secolul al VIII-lea), iubind viaţa pustnicească, s‑a făcut monah din tinereţe, înfrânându‑se pe sine cu postiri, cu privegheri şi cu alte aspre nevoinţe, trăind el în zilele domniei împăratului Constantin al V‑lea Copronim (741‑775). Sfântul „se îndeletnicea cu scrierea dumnezeieştilor cărţi, mai întâi luminându‑şi mintea cu rugăciunea cea din inimă curată. Iar învrednicindu‑se şi de treapta episcopiei, mult a suferit pe vremea prigoanei lui Copronim, cerându‑i‑se să lepede cinstirea sfintelor icoane. Deci, neprimind el că sfintele icoane sunt idoli, a fost osândit să îndure multe chinuri, izgoniri, întemniţări, foame şi sete şi multe strâmtorări, dar nimic nu a slăbit tăria dreptei lui credinţe” (Proloagele). Din cauza acestor chinuri şi a exilului „şi‑a dat fericitul său suflet în mâinile lui Dumnezeu”, primind cununa de mărturisitor al dreptei credinţe.

    21 Mar, 2026
