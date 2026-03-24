Sfântul Nicon era din Neapole (Napoli de astăzi), tatăl său fiind păgân, iar mama sa creştină. El a fost un ostaş viteaz, care a avut multe biruinţe datorită puterii Sfintei Cruci cu care se însemna după
Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, Episcopul Seleuciei
Sfântul Ierarh Artemon (secolul I) era din cetatea Seleucia, din Pisidia (Asia Mică), şi a trăit în epoca apostolică din primul secol al istoriei creştine. În timpul activităţii sale misionare, Sfântul Apostol Pavel a ajuns în cetatea Seleucia şi aici l-a aflat pe Artemon, un om plin de fapte bune şi cunoscut de toţi locuitorii cetăţii. Apostolul neamurilor l-a găsit pe Artemon „întărit în credinţa lui Hristos şi plin de dumnezeiască înţelepciune”, de aceea „l-a pus păstor şi învăţător al poporului, hirotonindu-l pe el ca întâiul episcop în Seleucia Pisidiei” (Proloagele). Sfântul Artemon i-a păstorit bine pe creştinii din Seleucia, fiind „tuturor liman de mântuire”. El a avut grijă de săraci, de văduve şi de orfani, fiind „doctor sufletelor şi trupurilor, precum şi făcător de minuni”. Sfântul Artemon, în toate zilele vieţii sale ca episcop, s-a ostenit să vestească Evanghelia lui Hristos şi să păstorească înțelept creştinii din Seleucia. El a trecut la Domnul „la adânci bătrâneţi”, după cum aflăm din Proloage.