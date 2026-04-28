x
×

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Sinaxar Sf. 9 Mucenici din Cizic; Sf. Cuv. Memnon (Dezlegare la peşte)

Sf. 9 Mucenici din Cizic; Sf. Cuv. Memnon (Dezlegare la peşte)

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 29 Aprilie 2026

Sfinţii 9 Mucenici din Cizic au suferit martiriul pentru Hristos la sfârșitul secolului al III-lea. Cizicul era o cetate din Asia Mică, de lângă strâmtoarea Bosfor, la hotarul cu localitatea Troa, după cum menţionează Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române în volumul VIII dedicat sfinţilor din luna aprilie. Cetatea Cizicului nu a avut mulţi creştini până în timpul domniei împă­ratului Constantin cel Mare (306-337), din cauza împăraţilor care au persecutat Biserica lui Hristos. În timpul acestor persecuţii, mulţi creştini se refugiau în munţi sau locuri pustii, iar alţii, puternici în credinţă, rămâneau şi mărturiseau pe Hristos. „Aşa a fost şi cu aceşti nouă bărbaţi viteji, nemişcaţi în dreapta credinţă, arzând de râvnă pentru Dumnezeu, ale căror nume sunt acestea: Teognis, Ruf, Antipatru, Teostih, Artemas, Magnon, Teodot, Tavmasie şi Filimon” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul VIII, luna aprilie). Ei erau din ţări diferite şi s-au adunat la Cizic mărturisind pe Hristos. Văzând îndrăzneala lor cei care slujeau idolilor, i-au prins şi i-au dus la judecata dregătorului cetăţii. Cei 9 au fost aruncaţi în temniţă şi chinuiţi pentru a fi determinaţi să se lepede de Hristos. Curajul celor 9 în faţa chinurilor şi mai ales că au continuat să-L mărturisească pe Hristos i-au determinat să le taie capetele. Ei au fost îngropaţi în Cizic. În timpul împăratului Constantin cel Mare, creştinii au scos din pământ moaştele lor, pe care le-au găsit nestricate şi le-au pus în raclă zidind o biserică pentru pomenirea lor. În urma descoperirii sfintelor moaşte a celor 9 Mucenici, mulţi păgâni din Cizic au devenit creştini, mai ales şi în urma tămăduirilor şi a minunilor ce s-au făcut datorită acestor martiri.

vezi toate ›Alte articole din Sinaxar
TOP 6 Sinaxar