Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent (Harţi)

Sfinţii Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim († 67) erau din cei 70 de ucenici ai Domnului şi urmau Sfântului Apostol Pavel, propovăduind Evanghelia alături de dascălul lor. Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române în volumul VIII - luna aprilie ne spune că „după martiriul Sfântului Pavel, acestor Sfinţi Apostoli li s-au tăiat capetele la porunca împăratului Nero (54-68)”.

Sfântul Apostol Pud apare în textele pauline din Sfânta Scriptură când Sfântul Apostol Pavel scrie ucenicului său Timotei: „Sileşte-te să vii mai înainte de începutul iernii. Te îmbrăţişează Eubul şi Pudenţiu şi Linos şi Claudia şi fraţii toţi” (2 Timotei 4, 21).

Sfântul Apostol Trofim este menţionat în Faptele Apostolilor: „Şi mergeau împreună cu el, până în Asia, Sosipatru al lui Piru din Bereea, Aristarh şi Secundus din Tesalonic şi Gaius din Derbe şi Timotei, iar din Asia: Tihic şi Trofim” (Fapte 20, 4); „Căci ei văzuseră mai înainte cu el împreună în cetate pe Trofim din Efes, pe care socoteau că Pavel l-a adus în templu” (Fapte 21, 29) şi în a doua epistolă pe care Sfântul Apostol Pavel i-o adresează lui Timotei: „Pe Trofim l-am lăsat în Milet, fiind bolnav” (2 Timotei 4, 20).

Sfântul Apostol Aristarh este menţionat în Faptele Apostolilor, unde este numit „macedonean din Tesalonic (Fapte 27, 2). El a propovăduit Evanghelia alături de Sfântul Apostol Pavel şi de ucenicul Gaius în Efes, unde au fost prigoniţi (Fapte 19). Sfântul Aristarh este amintit de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni: „Vă îmbrăţişează Aristarh, cel întemniţat împreună cu mine” (Coloseni 4, 10) şi în Epistola către Filimon, unde enumeră pe „Aristarh, Dimas, Luca, cei împreună lucrători cu mine” (Filimon 1, 24). „Din aceste texte ale Noului Testament înţelegem că Sfântul Aristarh a devenit la Tesalonic, oraşul său natal, ucenic al Sfântului Pavel, i-a adus apoi la Efes colecta pentru Biserica Ierusalimului, după care a rămas alături de marele Pavel, pe care l-a însoţit până la Roma” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul VIII - luna aprilie). După Tradiţia Bisericii, el a propovăduit în Tesalonic, Siria, Frigia şi a primit moarte mucenicească la Roma din ordinul împăratului Nero.