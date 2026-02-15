Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Sinaxar Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior

Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Sinaxar
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 15 Feb 2026

Sfântul Apostol Onisim a trăit în epoca apostolică. În oraşul Colose din Frigia, în primul secol al istoriei creştine, era un bărbat vestit şi dregător de seamă, care se numea Filimon. El a primit credinţa creştină de la Sfântul Apostol Pavel şi a primit hirotonia în treapta de episcop. În casa lui era un rob pe nume Onisim, care greşind a fugit din casa stăpânului său şi a ajuns la Roma. Aici, găsindu-l pe Sfântul Pavel „în lanţuri”, a auzit de la el Evanghelia lui Hristos şi s-a botezat, rămânând alături de Tihic în slujba apostolului.  Acesta l-a trimis pe Tihic cu o epistolă pentru creştinii din Colose. Împreună cu acesta a fost trimis şi Onisim cu o epistolă către Filimon. Sfântul Apostol Pavel  îl roagă pe acesta să-l ierte pe Onisim şi să-l primească nu ca pe un rob, ci ca un frate: „Te rog pe tine pentru fiul meu, pe care l-am născut fiind în lanţuri, Onisim, Cel ce altădată nu-ţi era de folos, dar acum şi ţie şi mie de folos, Pentru aceasta ţi l-am trimis, pe el însuşi, adică inima mea; primeşte-l. Eu vreau să-l ţin la mine, ca, în locul tău, să-mi slujească mie, care sunt în lanţuri pentru Evanghelie, Dar n-am voit să fac nimic fără de încuviinţarea ta, ca fapta ta cea bună să nu fie ca de silă, ci de bunăvoie. Căci poate pentru aceea a fost despărţit de tine câtva timp, ca veşnic să fie al tău, Dar nu ca un rob, ci mai presus de rob, ca pe un frate iubit, mai ales pentru mine, dar cu atât mai vârtos pentru tine, şi după trup şi în Domnul. Deci, dacă mă socoteşti părtaş cu tine, primeşte-l pe el, ca pe mine” (Filimon 1, 10-17). Primind epistola Sfântului Apostol Pavel, Filimon l-a întâmpinat cu dragoste creştină pe Onisim, ca pe un frate în Hristos, iertându-l şi eliberându-l din robie. Onisim, eliberat din sclavie, s-a întors la Roma şi l-a însoţit pe Sfântul Apostol Pavel oriunde propovăduia Evanghelia, ajungând cu el până în Spania. După sfârşitul mucenicesc al Sfântului Apostol Pavel, Onisim a continuat munca de apostolat a acestuia, vestind Evanghelia, mergând din cetate în cetate. În timpul prigoanei împăratului Domiţian (81-96), a fost prins şi supus la chinuri de dregătorul Tertil,  primind moarte mucenicească pentru credinţa în Hristos prin tăierea capului. Sfântul Onisim a fost martirizat în anul 95. El este „numărat cu bărbaţii apostolici şi cu mucenicii Domnului” (Proloagele).

 

Citeşte mai multe despre:   Sfântul Apostol Onisim
vezi toate ›Alte articole din Sinaxar
TOP 6 Sinaxar