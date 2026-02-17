Sf. Ier. Leon cel Mare, Episcopul Romei (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă şi peşte)

Sfântul Ierarh Leon cel Mare, Episcopul Romei (†461), a fost un mare arhiereu şi păstor al Bisericii. Era de neam din Italia, fiind născut la Roma în jurul anului 400. A fost un om al cărţii încă din tinereţea sa, fiind un creştin înţelept plin de fapte bune. Iubind viaţa duhovnicească, pe vremea Episcopului Romei Sixt al III-lea, a fost arhidiacon al Bisericii romane. După moartea lui Sixt al III-lea, a fost hirotonit Episcop al Romei (440), păstorind într-o vreme de mare furtună pentru lume şi Biserică. Italia a fost atacată de nenumărate ori de barbari în acea epocă, iar în Răsărit imperiul era marcat de lupta cu ereziile. Episcopul Leon a fost un păstor bun, care şi-a pus viaţa pentru popor. Astfel, el şi-a riscat viaţa întâlnindu-se cu conducătorul hunilor, ­Atila, pentru a-l ruga să nu prade Roma. Pentru cuvântul Sfântului Leon, a cruţat cetatea romanilor. Episcopul Romei a luptat şi pentru apărarea dreptei credinţe împotriva ereziei lui Eutihie, scriind împăraţilor din Bizanţ, Teodosie al II-lea şi Marcian. Ultimului i-a cerut să convoace Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon din 451. La acest sinod s-a hotărât că „prin Întrupare, Hristos Domnul este o singură Persoană dumnezeiască, având două firi şi două lucrări, de Om şi de Dumnezeu, lucrări deosebite, dar nedespărţite; şi aşa a lucrat El mântuirea noastră” (Proloagele). Sfântul Leon a trimis o epistolă care a fost citită în timpul lucrărilor sinodului. În ea a explicat clar Taina Întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. Textul său a fost lăudat de Părinţii care participau la sinod. Sfântul Leon este cunoscut şi pentru scrierile sale. De la el avem 96 de Cuvântări la sărbătorile de peste an, la care se adaugă 143 de scrisori. Sfântul Leon a trecut la Domnul în anul 461. În ochii creştinătăţii, el rămâne ca unul dintre marii luptători pentru apărarea învăţăturii de credinţă despre Întruparea Domnului, stabilită la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon.