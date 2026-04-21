Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei (Dezlegare la peşte)

Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei (Dezlegare la peşte)

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 22 Aprilie 2026

Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei ­(† 613), era originar din Galatia, din localitatea Sicheot, ce se afla lângă Ancira (astăzi Ankara). El a trăit „din vremea împăratului Tiberiu al II-lea (578-582), până în vremea împăratului Heraclie (610-641)”, după cum menţionează Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române în volumul al VIII-lea dedicat sfinţilor sărbătoriţi în luna aprilie. Cu acordul mamei sale, la 14 ani, s-a retras într-o peşteră de lângă o biserică închinată Sfântului Gheorghe. Aici a trăit mai mulţi ani în post şi rugăciune. Odată cu trecerea anilor, a devenit monah şi, crescând duhovniceşte, a primit de la Dumnezeu darul de a face minuni. Pe când avea 18 ani, a auzit de el Episcopul Teodosie al cetăţii Anastasiopolei, care a venit la el alături de clerul său şi l-a hirotonit preot. Sfântul Teodor a început să săvârșească Sfânta Liturghie şi să înveţe poporul. Teodor a mers la Locurile Sfinte, unde a cercetat şi mănăstirile din acea zonă. Când s-a întors în patria sa, venind la el mulţi ucenici, a zidit o mănăstire în cinstea Sfântului Gheorghe. După moartea Episcopului Timotei, care îi urmase lui Teodosie, Sfântul Teodor a fost ales Episcop al Anastasiopolei. A păstorit zece ani cu multă dragoste poporul dreptcredincios din această eparhie, dar, dorind viaţă pustnicească, s-a retras din scaunul episcopal şi s-a statornicit la sihăstria sa de la Sicheot. După ce a fost la Constantinopol şi l-a tămăduit de lepră pe fiul împăratului Mauriciu (582-602), s-a întors la sihăstria sa. Sfântul Teodor s-a mutat la Domnul la 22 aprilie 613, în mănăstirea sa.

