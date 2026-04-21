Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei (Dezlegare la peşte)

Sfântul Sfinţit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent († 305), a trăit în timpul domniei împăratului Diocleţian (284-305), când în Campania din Italia era dregător Timotei. După cum aflăm din volumul al
Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei († 613), era originar din Galatia, din localitatea Sicheot, ce se afla lângă Ancira (astăzi Ankara). El a trăit „din vremea împăratului Tiberiu al II-lea (578-582), până în vremea împăratului Heraclie (610-641)”, după cum menţionează Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române în volumul al VIII-lea dedicat sfinţilor sărbătoriţi în luna aprilie. Cu acordul mamei sale, la 14 ani, s-a retras într-o peşteră de lângă o biserică închinată Sfântului Gheorghe. Aici a trăit mai mulţi ani în post şi rugăciune. Odată cu trecerea anilor, a devenit monah şi, crescând duhovniceşte, a primit de la Dumnezeu darul de a face minuni. Pe când avea 18 ani, a auzit de el Episcopul Teodosie al cetăţii Anastasiopolei, care a venit la el alături de clerul său şi l-a hirotonit preot. Sfântul Teodor a început să săvârșească Sfânta Liturghie şi să înveţe poporul. Teodor a mers la Locurile Sfinte, unde a cercetat şi mănăstirile din acea zonă. Când s-a întors în patria sa, venind la el mulţi ucenici, a zidit o mănăstire în cinstea Sfântului Gheorghe. După moartea Episcopului Timotei, care îi urmase lui Teodosie, Sfântul Teodor a fost ales Episcop al Anastasiopolei. A păstorit zece ani cu multă dragoste poporul dreptcredincios din această eparhie, dar, dorind viaţă pustnicească, s-a retras din scaunul episcopal şi s-a statornicit la sihăstria sa de la Sicheot. După ce a fost la Constantinopol şi l-a tămăduit de lepră pe fiul împăratului Mauriciu (582-602), s-a întors la sihăstria sa. Sfântul Teodor s-a mutat la Domnul la 22 aprilie 613, în mănăstirea sa.