Sfântul Apostol Achila/ Acvila (sec. I), „unul dintre cei 70 de Apostoli ai Domnului, a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Numele său este în latină Acvila, iar în greceşte Achila. Era iudeu de neam, din p
Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei
În oraşul Iconiu din provincia Licaonia trăia tânăra creştină Iulita, din „seminţia împăraţilor celor mai vechi ai Romei”. Ea avea un fiu pe care l-a botezat Chiric. Soţul ei a murit de tânăr şi ea a rămas văduvă. Împăratul Dioclețian (284-305) a declanşat o mare persecuţie împotriva creştinilor. În Licaonia a fost trimis dregătorul Domeţian. Acesta, ajungând în Iconiu, i-a supus la chinuri pe creştini.
„Văzând aceasta, Sfânta Iulita s-a gândit să fugă, temându-se ca nu cumva, neputând răbda chinurile cele cumplite, să se lepede de Hristos. Pentru aceasta, ea şi-a lăsat toate averile, rudeniile şi toată frumuseţea lumii acesteia, pentru dragostea lui Hristos, plecând printre străini cu fiul său, Chiric, care avea doar trei ani, şi cu două slujitoare credincioase. Ea a ieşit noaptea din cetatea Iconiu, având în gând cuvintele Scripturii:
Dregătorul a poruncit ca Sfânta Iulita să fie spânzurată pe lemn şi „cu piepteni de fier să-i strujească trupul” şi să-i fie aruncată smoală fiartă peste răni. Ea a primit mucenicia prin tăierea capului. Trupul ei nu a fost îngropat, la fel şi cel al fiului ei. Noaptea, „cele două slujnice au luat trupul stăpânei lor şi al fiului ei şi, ducându-le departe, le-au înmormântat cu cinste”. Una dintre slujnice a trăit până când creştinii au primit libertate de la Sfântul Împărat Constantin cel Mare, în anul 313. Ea a arătat credincioşilor locul unde erau îngropate cinstitele moaşte ale Sfinţilor Mucenici Chiric şi Iulita şi a povestit martiriul lor.