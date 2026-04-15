Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia

Sfintele Muceniţe fecioare Agapia, Irina şi Hionia (†304) erau surori şi au trăit în zona Tesalonicului, pe când domnea împăratul Diocleţian (284-305). Părinţii lor erau păgâni, însă ele deveniseră creştine. Îndrumătorul lor, pe drumul credinţei creştine, era preotul Zoil.

Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române în volumul VIII, dedicat sfinţilor din luna aprilie, ne spune că mucenicia Sfântului Hrisogon s-a petrecut în apropierea iezerului lângă care locuiau cele trei surori şi preotul Zoil. Acestuia i s-a arătat în vis Sfântul Hrisogon, care i-a spus că Sfânta Anastasia (22 decembrie) „va să ia parte la luptă cu cele trei surori şi cu el, ca să-şi săvârşească nevoinţa muceniciei. Imediat după aceasta, Sfânta Anastasia l-a urmat pe Zoil şi a intrat la Sfinte, le-a sărutat şi le-a vegheat până la sfârşit. Auzind despre aceasta, Diocleţian le-a adus pe Sfinte şi le-a dat pe seama guvernatorului, care le-a chinuit, apoi iarăşi au fost date pe seama altui guvernator, anume Sisinie”.

Acesta le îndemna să jertfească idolilor, dar Sfintele fecioare au mărturisit credinţa în Domnul Hristos. Sisinie le-a trimis în temniţă, sperând că se vor răzgândi, însă ele au rămas statornice în credinţa creştină.