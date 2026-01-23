Sf. Sfinţit Mc. Clement, Episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic

Sfântul Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei, s-a născut în anul 280, în Ancira, capitala provinciei Galatia din Asia Mică. A intrat în mănăstire la vârsta de 12 ani, iar la vârsta de 20 de ani a fost hirotonit episcop. Pe timpul împăraţilor prigonitori ai creştinilor, Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305), Episcopul Ancirei se nevoia cu propovăduirea dreptei credinţe creştine. În vremea când se afla la Roma pentru a vesti Evanghelia lui Hristos şi pentru a-i întări pe cei prigoniţi pentru credinţa creştină, l-a botezat pe romanul Agatanghel. Sfântul Clement alături de Agatanghel şi alţi creştini au fost prinşi, fiind închişi. S-a luat hotărârea ca fiecare să fie trimis la locul său de naştere pentru a fi judecat. Agatanghel s-a ascuns în corabia care-l ducea pe Sfântul Clement, pentru a fi alături de părintele său duhovnicesc. Ajunşi la Ancira, au fost daţi spre judecată guvernatorului Luchie, alături de alţi creştini. Fericiţii Clement şi Agatanghel L-au mărturisit pe Hristos în faţa guvernatorului, care i-a supus la mai multe chinuri. Văzând că aceştia nu părăsesc credinţa creştină, a dat ordin să fie decapitaţi împreună cu alţi creştini. Aşa s-au mutat la viaţa veşnică mucenicii lui Hristos, Clement, Episcopul Ancirei, şi ucenicul său, Agatanghel.

Tot astăzi îi pomenim pe Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic de la Constantinopol, ale cărui lucrări s-au desfăşurat din 7 noiembrie 680 până la 16 septembrie 681. La acest sinod au fost prezenţi 174 de părinţi din lumea creştină, reprezentând atât Apusul, cât şi Răsăritul, care au mărturisit că în Persoana divino-umană a Domnului nostru Iisus Hristos există două voințe sau energii: voința omenească şi voința dumnezeiască. Voința omenească și lucrarea omenească urmând întru totul voinței și lucrării dumne­zeiești. Sfinţii Părinţi prezenţi la acest Sinod Ecumenic au condamnat învăţătura eretică monotelită.