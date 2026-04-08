Sfânta şi Marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii); Sf. Mc. Eupsihie; Sf. Cuv. Vadim

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 09 Aprilie 2026

Sfântul Mucenic Eupsihie (†362) era din Cezareea Capadociei (Asia Mică). El a trăit pe vremea domniei lui Iulian Apostatul (361‑363). Sfântul s‑a născut din părinţi credincioşi, de neam bun şi mari dregători în Cezareea Capadociei. El a vieţuit în dreapta credinţă şi în fapte bune, ajutându‑i pe săraci, având înţelepciune şi curăţie, încât viata sa era o pildă vie de trăire creştină. Împăratul Iulian Apostatul cerea creştinilor să părăsească credinţa creştină şi să revină la păgânism, după exemplul său. Mulţi creştini au fost ucişi, pentru că au rămas neclintiţi în credinţa lor. La o sărbătoare păgână din Cezareea Capadociei, Eupsihie alături de alţi creştini au distrus templul şi idolii de aici. Această faptă l‑a mâniat pe împărat şi a poruncit să fie arestaţi toţi cei vinovaţi. Înainte de a fi arestat, Eupsihie a împărţit averea sa celor săraci. Unii creştini au fost ucişi, iar alţii au fost trimişi în exil, dintre cei care participaseră la distrugerea templului păgân. Eupsihie a fost supus la chinuri pentru a jertfi idolilor. El a suportat toate şi a rămas ferm în mărturisirea lui Hristos. A fost spânzurat de un lemn şi schingiuit cu cleşti de fier, apoi, după multe chinuri, i‑a fost tăiat capul cu sabia. După moartea împăratului Iulian Apostatul, creştinii din Cezareea Capadociei au zidit o biserică deasupra mormântului unde se aflau moaştele Sfântului Mucenic Eupsihie. 

vezi toate ›Alte articole din Sinaxar
    Sfântul Mucenic Caliopie (†304) a trăit pe vremea împăratului Maximian (286- 305) şi era din Perga Pamfiliei. Mama sa, Teoclia, l-a crescut în dreapta credinţă şi în cunoaşterea Sfintelor Scripturi. În timpul prigoanei împotriva creştinilor, el dorea să îndure chinuri pentru mărturisirea lui Hristos. „Văzând Caliopie urgia ce se abătuse asupra creştinilor, s-a înfăţişat de bună voie înaintea dregătorului Maxim, în cetatea Pom­peiopole din Cilicia, şi a mărturisit că se închină lui Hristos, cu toate că ştia ce vifor de mânie avea să stârnească asupra sa. Drept aceea, pentru dragostea lui Dumnezeu cel viu, a îndurat bătăi, a fost tras pe roată şi ars pe pântece cu făclii aprinse şi apoi aruncat în temniţa, cu carnea trupului său sfărâmată şi atârnând în bucăţi” (Proloagele). Mama lui i-a fost tot timpul alături întărindu-l în suferinţele îndurate pentru credinţa creştină. Mai-marele cetăţii, văzând că Sfântul Caliopie nu poate fi înduplecat să renunţe la credinţa în Hristos, a ordonat să fie răstignit. „În Joia Mare din Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului, îndurerata maică l-a rugat pe crudul tiran să îngăduie să fie răstignit, dar cu capul în jos, ca fiul ei să-şi arate astfel dragostea şi smerenia faţă de Jertfa Domnului Hristos” (Proloagele). Dregătorul i-a împlinit rugămintea, iar Sfântul Caliopie a fost răstignit a doua zi, în Vinerea Mare, dându-şi sufletul în mâinile Mântuitorului. Când a fost pogorât de pe cruce, mama Sfântului Caliopie a îmbrăţişat trupul fiului ei şi a rugat pe Dumnezeu să nu o despartă de el. După această rugă şi-a dat sufletul în mâinile Domnului şi a fost înmormântată împreună cu fiul ei.

    07 Apr, 2026
