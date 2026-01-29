Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, Episcopul Romei

Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur au fost sărbătoriţi separat pe parcursul lunii ianuarie: Sfântul Vasile cel Mare - în prima zi a lunii, Sfântul Grigorie Teologul - în cea de a 25-a zi, iar Sfântul Ioan Gură de Aur - în a 27-a zi.

Sărbătoarea lor comună de astăzi datează din timpul împăratului bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118). La sfârșitul secolului al XI-lea, în Bizanț s-a iscat o dispută despre cine este mai mare între acești trei sfinți: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Această dispută risca să degenereze, deoarece poporul se împărțise în trei tabere care puteau să ajungă de la confruntarea de idei la una fizică. În acest context tulbure, Sfinții Trei Ierarhi au intervenit în chip minunat pentru a rezolva problema apărută. Ei s-au arătat Mitropolitului Ioan al Evhaitelor, un ierarh cu viață sfântă, și i-au spus: „Noi, precum vezi, una suntem la Dumnezeu şi nu este între noi nici o sfadă sau împotrivire, ci, fiecare în vremea sa pornindu-se de dumnezeiescul Duh, am scris învăţăturile spre mântuirea cea de obşte şi spre folosul oamenilor; şi acelea pe care le-am învăţat noi înşine, le-am dat şi altora spre înmulţirea talantului nostru, şi nu este între noi vreunul întâi sau al doilea, ci, dacă veţi vorbi de unul, cei doi urmează. Deci, sculându-te, porunceşte acelora care se separă, sfădindu-se, să nu se despartă, luptându-se pentru noi, căci pentru aceasta şi noi ne-am sârguit cât am fost vii, dar şi după mutarea noastră, ca să împăcăm lumea şi să o aducem într-o unire. Deci, împreunându-ne într-o zi, când ţi se va părea ţie că este de cuviinţă, fă nouă praznic cuviincios. Apoi, spune şi celorlalţi care vor fi mai pe urmă, cum că noi suntem una la Dumnezeu şi noi negreşit vom mijloci înaintea lui Dumnezeu cele pentru mântuire, pentru cei ce ne vor săvârşi praznicul pomenirii noastre”.

A doua zi, Sfântul Ioan, Mitropolitul Evhaitelor, a spus ­poporului viziunea pe care a avut-o. Fiind respectat de toți pentru viața lui sfântă, a fost ascultat de toți și rugat să alcătuiască slujba pentru sărbătoarea Sfin­ților Trei Ierarhi. El a ales ziua de 30 ianuarie ca zi de sărbătoare comună a celor Trei Sfinţi Ierarhi, deoarece sunt cinstiți separat pe parcursul acestei luni.