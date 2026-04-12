Femeia creștină, purtătoare a bucuriei Învierii în familie

Praznicul Învierii Domnului reprezintă centrul vieții creștine, izvorul neîntrerupt al bucuriei, al păcii și al nădejdii pentru întreaga lume. În lumina acestei biruințe asupra morții, familia creștină își regăsește sensul, unitatea și chemarea ei sfântă, iar femeia credincioasă este așezată într-un loc de cinste, ca purtătoare și vestitoare a acestei bucurii dumnezeiești. În zorii zilei de duminică, când încă era întuneric, Femeile Mironosițe s-au îndreptat spre mormântul Domnului, purtând miruri, dar mai ales purtând în inimă iubire jertfelnică și credință statornică. Evanghelistul Matei mărturisește că „după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie să vadă mormântul” (Matei 28, 1). Ele nu au fugit de Cruce, nu s-au temut de primejdii, ci au rămas credincioase până la capăt. Pentru această statornicie au primit întâi vestea Învierii, dar bucuria nu s-a limitat doar la veste, ci și la vederea Lui reală.

Îngerul le întâmpină cu cuvinte pline de lumină: „Nu vă temeți! Că știu că pe Iisus Cel răstignit Îl căutați. Nu este aici, căci S-a sculat precum a zis” (Matei 28, 5-6). Iar puțin mai târziu, Însuși Domnul li Se arată și le spune: „Bucurați-vă!” (Matei 28, 9). Acest cuvânt, „Bucurați-vă!”, devine temelia întregii trăiri pascale și, în mod deosebit, darul pe care femeia credincioasă îl poartă în familie și îl răspândește în jurul ei.

Sfinții Părinți văd în Femeile Mironosițe chipul sufletului credincios, plin de dragoste și de râvnă pentru Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că ele au fost cinstite cu această întâlnire pentru că „iubirea lor a fost mai puternică decât frica și credința lor mai statornică decât îndoiala”. Mironosițele au devenit astfel modele pentru toate femeile creștine, chemate să păstreze vie credința în familie, să fie cele dintâi în rugăciune, în jertfă și în mărturisirea Mântuitorului Hristos. În acest sens, femeia credincioasă, fie că este mamă, soție sau fiică, are o lucrare esențială în viața familiei. Ea este adesea cea care aprinde candela rugăciunii, care îi învață pe copii să rostească primele cuvinte către Dumnezeu, care păstrează rânduiala postului și a sărbătorilor. În lumina Învierii, această lucrare capătă o profunzime și mai mare: ea devine purtătoare a bucuriei pascale, a păcii care vine din biruința Domnului nostru Iisus Hristos asupra morții.

Învierea Domnului nu este doar un eveniment comemorat, ci o realitate trăită în fiecare familie creștină. Sfântul Apostol Pavel spune: „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră” (1 Corinteni 15, 17), dar pentru că Hristos a înviat, viața noastră capătă sens, iar moartea nu mai are ultimul cuvânt. Această credință este temelia păcii din familie, a iertării și a comuniunii dintre membrii ei. În casa creștinului, bucuria Învierii se arată în chip concret: în rugăciunea comună, în participarea la slujbele Bisericii, în respectarea rânduielilor sfinte, în masa binecuvântată și în cuvântul bun rostit între membrii familiei. Părinții sunt cei care transmit această comoară copiilor lor, nu doar prin cuvinte, ci mai ales prin exemplul personal. Copiii, la rândul lor, cresc în această atmosferă de credință și iubire, învățând că adevărata bucurie nu vine din lucruri trecătoare, ci din comuniunea cu Hristos Cel înviat.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în cuvântul său pascal, ne îndeamnă pe toți: „Nimeni să nu se tânguiască pentru sărăcie, că s-a arătat Împărăția cea de obște; nimeni să nu plângă pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit”. Această iertare este temelia unei familii sănătoase, în care greșelile sunt vindecate prin iubire, iar relațiile sunt restaurate prin iertare reciprocă. Tot dumnezeiescul Hrisostom spune, de asemenea: „Nimic nu este mai puternic decât o femeie credincioasă și înțeleaptă, care știe să-și crească copiii în frica de Dumnezeu”. Această „frică de Dumnezeu” nu este teamă, ci respect sfânt, iubire și conștiința prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Copilul crescut în acest duh va deveni un om al credinței, un om al echilibrului și al iubirii.

Sfântul Grigorie de Nyssa arată că educația creștină este o lucrare de formare a sufletului după chipul lui Hristos. În acest proces, femeia, ca mamă, devine un adevărat iconom al harului, un vas prin care Dumnezeu lucrează în mod tainic asupra inimii copilului. De aceea, responsabilitatea ei este mare, dar și cinstea pe măsură.

Un exemplu grăitor ne oferă însăși pilduitoarea răbdare și credință a Sfintei Monica, mama Fericitului Augustin, care prin rugăciune stăruitoare și lacrimi a dobândit întoarcerea fiului ei la credință. Răspunsul primit de la Sfântul Ambrozie al Milanului, „nu te teme Monica, nu poate pieri fiul atâtor lacrimi”, arată de fapt că rodul rugăciunii și al perseverenței unei mame, care și-a iubit copilul nu doar duios, emoțional, ci mai ales duhovnicește, pregătindu-l astfel ca să devină cetățean al cereștii Împărății.

Femeia creștină nu este doar păstrătoare a unei tradiții, ci persoană eclesială vie, chemată să transfigureze lumea prin iubirea ei jertfelnică și prin prezența ei discretă, dar esențială: asemenea Maicii Domnului, ea adună în sine taina ascultării și a dăruirii totale, iar în sânul familiei devine spațiul în care credința nu se explică doar, ci se trăiește, se respiră și se transmite mai departe ca viață; după cum subliniază Paul Evdokimov sau Olivier Clément, vocația femeii nu se reduce la roluri exterioare, ci se împlinește în capacitatea ei de a face prezentă iubirea lui Dumnezeu în relațiile concrete, de a transforma casa într-un loc al comuniunii și al rugăciunii și de a crește copiii nu doar pentru lume, ci pentru Împărăția lui Dumnezeu, insuflându-le, prin exemplul propriei vieți, simțul sacrului, al frumuseții și al responsabilității înaintea lui Hristos Cel viu.

În contextul familiei contemporane, adesea încercată de griji, de lipsuri sau de influențe străine de duhul Evangheliei, rolul femeii devine cu atât mai important. Ea este chemată să păstreze echilibrul, să mențină pacea, să fie izvor de liniște și de nădejde. Sfântul Serafim de Sarov spune: „Dobândește pacea și mii de oameni se vor mântui în jurul tău”. Această pace, trăită în inimă, se răsfrânge mai întâi asupra familiei. Bucuria Învierii, trăită autentic, se vede în viața de zi cu zi: în cuvântul bun, în iertarea oferită, în răbdarea arătată, în jertfa tăcută. Femeia credincioasă, asemenea Mironosițelor, devine vestitoare a acestei bucurii nu doar prin cuvinte, ci prin însăși viața ei. Ea aduce în casă lumina Învierii și o păstrează vie prin rugăciune, prin dragoste și prin credință statornică. Astfel, familia devine locul în care Învierea Domnului se trăiește în mod concret, zi de zi. Nu doar în noaptea de Paști, ci în fiecare zi când ne rugăm, în fiecare gest de iubire, în fiecare iertare oferită. Iar femeia credincioasă este, în această lucrare, asemenea Mironosițelor: purtătoare de lumină, vestitoare de bucurie și slujitoare a vieții.

Numai așa sărbătoarea Învierii Domnului devine pentru familie un izvor de reînnoire, care ne cheamă să ne întoarcem unii către alții cu mai multă dragoste, iertare și toleranță, iar Mântuitorul Hristos, Cel înviat, este prezent în mod tainic, dar real în casa bunului creștin căci acolo unde există rugăciune, iertare și dragoste, acolo se simte puterea Învierii. Acolo, cuvântul Domnului - „Bucurați-vă!” - nu este doar o chemare, ci o realitate trăită zi de zi.