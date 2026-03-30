Trăsăturile familiei fericite în Cartea Pildelor

Formarea unei familii fericite și împlinite este o dorință vie a multor tineri și un țel important al vieții noastre pământești. Cu toate acestea, numărul din ce în ce mai mare al divorțurilor, neînțelegerile și lipsa de comunicare au ajuns să fie tot mai prezente în contextul actual. Un medicament potrivit ar putea consta în meditarea la cuvintele înțelepte ale Cărții Pildelor, scrisă de înțeleptul rege Solomon, care își păstrează actualitatea.

Orice căsnicie împlinită are drept temelie fidelitatea celor doi soți. În lipsa acesteia, toate celelalte părți pozitive ajung să se destrame uimitor de repede, iar familia fericită se transformă într-un spațiu al durerii, reproșurilor, lipsei de încredere și de viziune pe termen lung.

Fidelitatea reciprocă

Adulterul este pentru căsnicie asemenea unei explozii radioactive pentru întreaga natură: distruge totul în jur cu o rapiditate de nedescris și are efecte grave pentru o foarte lungă perioadă de timp. În acest sens, înțeleptul rege Solomon îi îndemna pe bărbații din vremea sa să rămână fideli propriilor soții, având totul de câștigat dacă o vor face și totul de pierdut dacă vor greși: „Binecuvântat să fie izvorul tău și să te mângâi cu femeia ta din tinerețe. Cerboaică preaiubită și gazelă plină de farmec să-ți fie ea; dragostea de ea să te îmbete totdeauna și iubirea ei să te desfete. Pentru ce, fiul meu, să te momească femeie străină și tu să îmbrățișezi sânul unei necunoscute? Căci cărările omului sunt înaintea Domnului și El ia seama la toate căile lui” (Pilde 5, 18-21). Observăm aici și sfatul de a întemeia o familie încă din vremea tinereții, fapt care, astăzi, este din ce în ce mai rar întâlnit și contribuie, nu de puține ori, la realitățile dureroase întâlnite în multe familii neîmplinite. Totodată, regele Solomon oferă un sfat similar legat de fidelitate și femeilor, spunând următoarele: „Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei, iar femeia fără cinste este un cariu în oasele lui” (Pilde 12, 4).

Educația potrivită și viața virtuoasă

Educația primită în prealabil de la propriii părinți și viața virtuoasă a fiecăruia contribuie mult la întemeierea unei familii binecuvântate de Dumnezeu. Astfel, regele Solomon îl descrie pe bărbatul înțelept și virtuos ca pe o persoană care a ascultat de înțelepciunea părinților săi și care aduce multă bucurie acestora prin faptele sale: „Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu disprețui pe mama ta când ea a ajuns bătrână. Adună adevăr și nu-l vinde, înțelepciune și învățătură și bună chibzuială. Tatăl celui drept tresaltă de bucurie și cel ce a dat naștere unui înțelept se bucură de el. Să se bucure tatăl și mama ta și să salte de veselie cea care te-a născut!” (Pilde 23, 22-25). Un astfel de bărbat este o mare bucurie și pentru soția și copiii săi. Câți oameni înțelepți nu doar din trecut, ci și din zilele noastre, nu au mărturisit cât de mult datorează părinților lor pentru propriile lor realizări sau descoperiri? Cel crescut într-o familie virtuoasă și care a primit o educație bună are mult mai multe șanse să formeze, la rândul său, un mediu familial sănătos și cu perspective foarte bune pe termen lung. Însă, chiar și așa, are nevoie de o soție pe măsură, iar aici regele Solomon are mai multe cuvinte pline de înțelepciune prin care descrie portretul ideal al acesteia: „Cine poate găsi o femeie virtuoasă? Prețul ei întrece mărgeanul. Într-însa se încrede inima soțului ei, iar câștigul nu-i va lipsi niciodată. Ea îi face bine și nu rău în tot timpul vieții sale” (Pilde 31, 10-12). Așadar, a avea o soție virtuoasă este un dar neprețuit, pentru că ea este persoana în care soțul are nevoie să se încreadă cel mai mult, să-i ofere nu doar informații exterioare, ci să-i descopere chiar trăirile sale interioare, gândurile care-l frământă. Însă, pentru ca un bărbat să se deschidă sufletește deplin, are nevoie să fie îndrumat cu răbdare și povățuit cu înțelepciune, dar și să rămână conștient de faptul că propria sa soție este un mare dar primit de la Dumnezeu în viața sa pământească. Aici, regele Solomon afirmă că „o casă și o avere sunt moștenire de la părinți, iar o femeie înțeleaptă este un dar de la Dumnezeu” (Pilde 19, 14), dar mai adaugă un cuvânt de mare folos: „Cel ce găsește o femeie bună află un lucru de mare preț și dobândește dar de la Dumnezeu” (Pilde 18, 22). Câtă vreme soțul este conștient că soția sa este un dar de la Dumnezeu, câtă vreme îi prețuiește calitățile și îi oferă toată încrederea sa, știind că aceasta îi va face, cum s-a spus anterior, „bine și nu rău în tot timpul vieții sale” (Pilde 31, 12) și atâta timp cât soția îi va oferi din preaplinul inimii ei lucrarea virtuților, căsnicia va avea pace, liniște și se va bucura de o comuniune desăvârșită.

Calitățile fiecăruia - daruri ziditoare ale familiei împlinite

O familie fericită este cea în care soții ajung să privească în primul rând calitățile celuilalt, nu defectele. Desigur, acolo unde defectele s-au transformat în patimi - violență, depen­dență de alcool, adulter etc. -, deja calitățile nu mai pot compensa pentru realitățile crunte care alcătuiesc tabloul familiei ca întreg. Ce frumos sună, însă, această descriere delicată a femeii aflate într-o căsnicie împlinită pe care ne-o propune regele Solomon: „Gura și-o deschide cu înțe­lep­ciune și sfaturi pline de dragoste sunt pe limba ei. Ea veghează la propășirea casei sale și pâine, fără să lucreze, ea nu mănâncă. Feciorii săi vin și o fericesc, iar soțul ei o laudă” (Pilde 31, 26-28). Vedem aici patru calități: discernământul, dragostea, grija cea bună de cei din jur și hărnicia - calități care nu macină în gol, ci adună roadele recunoașterii lor de cei din jur: lauda sinceră a soțului și recunoștința copiilor. În altă parte, regăsim și portretul soțului înțelept: „Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și bărbatul care a dobândit pricepere, căci dobândirea ei este mai scumpă decât argintul și prețul ei mai mare decât al celui mai curat aur. Căile ei sunt plăcute și toate cărările ei sunt căile păcii” (Pilde 3, 13-14 și 17). Finețea de a ­pătrunde realitatea lucrurilor și înțelepciunea de a lua deciziile potrivite sunt calități de mare preț pentru un soț și un tată, însă să nu ne închipuim că aceste trăsături descrise acum și anterior nu se potrivesc și celuilalt partener. Ele alcătuiesc un portret al familiei împlinite, pictat însă nu doar de mâna ­membrilor acesteia, ci și de harul călăuzitor al lui Dumnezeu.