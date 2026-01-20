Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ambasadorul Israelului la București în vizită la Patriarhia Română

Data: 20 Ianuarie 2026
Data: 20 Ianuarie 2026

În ziua de marți, 20 ianuarie 2026, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a primit în vizită, la Reședința Patriarhală, pe Excelența Sa Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului la Bucu­rești. Excelența Sa a fost însoțit de Erez Golan, șeful adjunct al misiunii din cadrul Ambasadei Israelului la București.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a exprimat bucuria revederii cu domnul ambasador și a apreciat activitatea diplomatică deosebită a Excelenței Sale. De asemenea, Preafericirea Sa a subliniat importanța intensificării pelerinajelor creștinilor ortodocși români în Țara Sfântă, în special la Ierusalim și Betleem, care reprezintă un mijloc de întărire spirituală pentru pelerinii din țara noastră. Totodată, Preafericirea Sa a evidențiat faptul că, în ultimii ani, tot mai mulți evrei care locuiesc în Țara Sfântă călătoresc în România pentru a vizita locurile natale ale părinților și bunicilor lor.

Domnul ambasador a mulțumit pentru primirea la Patriarhia Română și a menționat importanța pelerinajelor în Țara Sfântă ca mijloace de consolidare a prieteniei și bunelor relații existente astăzi între poporul român și poporul evreu. În plus, Excelența Sa a amintit situația geopolitică dificilă din Țara Sfântă și Orientul Mijlociu, exprimându-și speranța într-o soluționare a conflictelor și într-un viitor mai stabil pentru regiune.

Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române

 

