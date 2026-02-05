Comunitatea ortodoxă românească din Pescara, regiunea Abruzzo, Italia, a îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 1 februarie, pentru a celebra 15 ani de la înființarea Parohiei ortodoxe româneşti „Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana”.
Binecuvântare pentru credincioșii români din Madrid
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, la Catedrala Episcopală din Madrid, Spania. Din sobor au făcut parte părintele protosinghel Macarie Bărgăvanu, eclesiarhul lăcașului și consilier eparhial; părintele protosinghel Efrem Ceaușu; părintele arhidiacon Spiridon Burlacu, consilier eparhial; părintele arhidiacon Ioanichie Oproae, secretar eparhial; părintele arhidiacon Nicolae Bălan și părintele arhidiacon Ionuț Pîrlea, conform obispadoortodoxo.es.
Referindu‑se la praznicul zilei, Preasfinția Sa a spus că Întâmpinarea Domnului este sărbătoarea așteptării lui Hristos în credință și rugăciune: „Poporul Israel Îl aștepta pe Mesia cu multă nădejde, iar cei care L‑au așteptat în post și rugăciune, precum Dreptul Simeon și Prorocița Ana, s‑au învrednicit să‑L întâlnească. Duhul Sfânt i‑a călăuzit la templu și le‑a descoperit că Pruncul adus era Hristosul. Dreptul Simeon a mărturisit că Hristos este pus spre ridicarea și căderea multora: cei care au crezut în El s‑au înălțat, iar cei care nu L‑au primit au căzut”.