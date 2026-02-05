Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare pentru credincioșii români din Madrid

Data: 05 Feb 2026
Data: 05 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, la Catedrala Episcopală din Madrid, Spania. Din sobor au făcut parte părintele protosinghel Macarie Bărgăvanu, eclesiarhul lăcașului și consilier eparhial; părintele protosinghel Efrem Ceaușu; părintele arhidiacon Spiridon Burlacu, consilier eparhial; părintele arhidiacon Ioanichie Oproae, secretar eparhial; părintele arhidiacon Nicolae Bălan și părintele arhidiacon Ionuț Pîrlea, conform obispadoortodoxo.es.

Referindu‑se la praznicul zilei, Preasfinția Sa a spus că Întâmpinarea Domnului este sărbătoarea așteptării lui Hristos în credință și rugăciune: „Poporul Israel Îl aștepta pe Mesia cu multă nădejde, iar cei care L‑au așteptat în post și rugăciune, precum Dreptul Simeon și Prorocița Ana, s‑au învrednicit să‑L întâlnească. Duhul Sfânt i‑a călăuzit la templu și le‑a descoperit că Pruncul adus era Hristosul. Dreptul Simeon a mărturisit că Hristos este pus spre ridicarea și căderea multora: cei care au crezut în El s‑au înălțat, iar cei care nu L‑au primit au căzut”.

 

