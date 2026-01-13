Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare pentru credincioșii români din Spania

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Diaspora
Data: 13 Ianuarie 2026

În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă românească „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” din Almendralejo, Spania, informează obispadoortodoxo.es. Alături de ierarh au slujit arhidiaconul Spiridon Burlacu, consilier eparhial, și părintele Ion Sîrbu, parohul comunității. 

Înainte de Sfânta Liturghie, a avut loc hirotesia părintelui paroh Ion Sîrbu întru iconom, săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Timotei.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre lumina lui Hristos, descoperită tuturor neamurilor: „În această duminică, după Botezul Domnului, Evanghelia ne vorbește despre începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos în Galileea, după ce Sfântul Ioan Botezătorul a fost prins și omorât. Pentru a împlini prorocia, Mântuitorul părăsește Nazaretul și Se așază în Capernaum, în ținuturile Zabulonului și Neftalimului, numite «Galileea neamurilor». Acest ținut era locuit nu doar de iudei, ci și de alte popoare, de aceea prorocul spune că poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare. Această lumină este Însuși Hristos, Lumina lumii, venit nu doar pentru iudei, ci pentru toate neamurile. Așa cum spune Dreptul Simeon, El este «lumină spre descoperirea neamurilor». Mântuitorul a început propovăduirea cu cuvintele: «Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor». Împărăția lui Dumnezeu nu este doar o realitate viitoare, ci poate fi trăită încă de aici, prin credință, pocăință și viață în harul Sfântului Duh”.

La final, părintele paroh a adresat ierarhului cuvinte de recunoștință pentru prezență, slujire și binecuvântarea oferită comunității.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei
