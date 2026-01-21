Binecuvântare pentru creștinii din Leeds, Marea Britanie

Data: 21 Ianuarie 2026

Duminică, 18 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Atanasie, Sfânta Liturghie, în Parohia ortodoxă românească „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds, Marea Britanie.

Alături de numeroșii creștini, la slujbă a participat și Nicoleta Loredana Teodorovici, consulul general al României la Manchester, Marea Britanie. La sărbătoarea hramului comunității românești din Leeds au luat parte și oficialități britanice, precum parlamentarul Mark James Sewards și consiliera locală din Leeds, Kate Haigh.

Din soborul slujitorilor a făcut parte şi părintele Ciprian Nedelcu, parohul comunității româneşti din Leeds.

Vreme de un an și jumătate, de la începutul lui 2014 și până în iunie 2015, Părintele Episcop Ignatie a fost responsabil pentru această comunitate românească, coordonând toate activitățile desfășurate aici.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a amintit credința celor zece oameni bolnavi de lepră, care, încă înainte de a se vindeca, au ascultat întocmai cuvântul Domnului Hristos, precum și virtutea recunoștinței.

„Dacă facem binele, să‑l facem fără să așteptăm să ni se mulțumească. Datoria noastră este să fim discreți când facem binele. Să nu așteptăm ca cineva să ne trâmbițeze laudele cu surle, alimentându-ne orgoliul și mândria. Datoria celui care beneficiază de bine este să fie recunoscător și mulțumitor”.

Părintele Episcop Ignatie a arătat că exercițiul recunoștinței este vindecător pentru sufletele cuprinse de anxietate: „Să reflectăm foarte mult la momentele în care suntem recunoscători și la cele în care ne dovedim a fi ingrați. În psihologia modernă sau în vindecarea sufletului cuprins de deprimare, tristețe, se recomandă ca pe parcursul a unui număr de zile, 10, 20, fiecare persoană să încerce să pună pe hârtie cinci motive pentru care el este recunoscător. Și practicarea recunoștinței este cea care vindecă sufletul omului de anxietate și de depresie”.