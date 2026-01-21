Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Binecuvântare pentru creștinii din Leeds, Marea Britanie

Binecuvântare pentru creștinii din Leeds, Marea Britanie

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Diaspora
Data: 21 Ianuarie 2026

Duminică, 18 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Atanasie, Sfânta Liturghie, în Parohia ortodoxă românească „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds, Marea Britanie.

Alături de numeroșii creștini, la slujbă a participat și Nicoleta Loredana Teodorovici, consulul general al României la Manchester, Marea Britanie. La sărbătoarea hramului comunității românești din Leeds au luat parte și oficialități britanice, precum parlamentarul Mark James Sewards și consiliera locală din Leeds, Kate Haigh.

Din soborul slujitorilor a făcut parte şi părintele Ciprian Nedelcu, parohul comunității româneşti din Leeds.

Vreme de un an și jumătate, de la începutul lui 2014 și până în iunie 2015, Părintele Episcop Ignatie a fost responsabil pentru această comunitate românească, coordonând toate activitățile desfășurate aici.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a amintit credința celor zece oameni bolnavi de lepră, care, încă înainte de a se vindeca, au ascultat întocmai cuvântul Domnului Hristos, precum și virtutea recunoștinței.

„Dacă facem binele, să‑l facem fără să așteptăm să ni se mulțumească. Datoria noastră este să fim discreți când facem binele. Să nu așteptăm ca cineva să ne trâmbițeze laudele cu surle, alimentându-ne orgoliul și mândria. Datoria celui care beneficiază de bine este să fie recunoscător și mulțumitor”.

Părintele Episcop Ignatie a arătat că exercițiul recunoștinței este vindecător pentru sufletele cuprinse de anxietate: „Să reflectăm foarte mult la momentele în care suntem recunoscători și la cele în care ne dovedim a fi ingrați. În psihologia modernă sau în vindecarea sufletului cuprins de deprimare, tristețe, se recomandă ca pe parcursul a unui număr de zile, 10, 20, fiecare persoană să încerce să pună pe hârtie cinci motive pentru care el este recunoscător. Și practicarea recunoștinței este cea care vindecă sufletul omului de anxietate și de depresie”.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Ignatie, Episcopul Huşilor
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
  • Sfințire de biserică românească în Gleisdorf, Austria Diaspora
    Sfințire de biserică românească în Gleisdorf, Austria

    Ziua de 17 ianuarie a adus o mare bucurie duhovnicească pentru credincioșii din Gleisdorf, Austria, prin sfințirea Sfântului Altar al bisericii parohiei ortodoxe române din acest oraș, de către Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, și cu Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

    20 Ian, 2026
  • Diaspora românească din Carolina de Sud în sărbătoare Diaspora
    Diaspora românească din Carolina de Sud în sărbătoare

    Comunitatea ortodoxă românească din Easley, Carolina de Sud (SUA), a trăit un moment de profundă însemnătate eclesială, prilejuit de sfințirea bisericii Misiunii Ortodoxe Române „Sfântul Grigorie Teologul”. Slujba de târnosire, săvârșită de doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, a consfințit așezarea deplină a lăcașului în rânduiala liturgică a Bisericii, încu­nunând un parcurs pastoral și misionar început în urmă cu aproape un deceniu și susținut prin efortul clerului și al credincioșilor din această parte a diasporei românești.

    19 Ian, 2026
  • Itinerar pastoral la parohii românești din California Diaspora
    Itinerar pastoral la parohii românești din California

    Anul 2026 a început cu mult elan pastoral pentru slujitorii și credincioșii Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. Reînnoind tradiția anilor din urmă, Înaltprea­sfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a vizitat parohiile românești din statul american California cu ocazia praznicului împărătesc al Botezului Domnului și a sărbătorii Soborului Sfântului Ioan Botezătorul.

    14 Ian, 2026
  • Binecuvântare pentru credincioșii români din Spania Diaspora
    Binecuvântare pentru credincioșii români din Spania

    În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Prea­sfin­țitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă românească „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” din Almendralejo, Spania, informează obispadoortodoxo.es. Alături de ierarh au slujit arhidiaconul Spiridon Burlacu, consilier eparhial, și părintele Ion Sîrbu, parohul comunității. 

    13 Ian, 2026
TOP 6 Diaspora